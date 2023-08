Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë në lidhje me vendimin e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis për të mos e ftuar në mbledhjen me liderët e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kreu i qeverisë tha se nuk e merr personale e se të ishte në vendin e tij nuk do të bënte të njëjtën gjë.

‘Kam mësuar në jetë se të ndihesh i ofenduar personalisht nuk është diçka e mirë. Kur bëhet fjalë për politikën, që mund të bëjnë keq, politika është një bishë e rrezikshme. Mund të të tërheq poshtë, jo nuk jam i ofenduar,. Thjesht nuk duhet të bënte atë që bëri. As nuk e imagjinoj që në një situatë të njëjtët të bëja të njëjtën gjë. Të lidhet këtë qëllim të madh për të dërguar një mesazh mua, Shqipëria, çfarëdo rendisie ka Greqia, nuk është kjo mënyra. Miqtë duhet të përballen me njëri-tjetrin të përpiqen që të kuptohen, të flasin. Kyriakos ishte një mik që e pëlqeja dhe Akoma është një mik që e pëlqej. Kyriakos do të jetë gjithmonë mik. ‘- tha Rama.