Dita e sotme parashikohet të jetë me një mot të mirë, të qëndrueshëm pothuajse në të gjithë territorin.

Parashikohet mjegull e dendur e mjegullinë në orët e mëngjesit në zonat luginore dhe sipërfaqet ujore.

Sipas parashikimit të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak në ultësirën perëndimore do të ketë jetë mot i kthjellët si edhe në zonat bregdetare ndërsa alternime kthjellimesh dhe vranësirash në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim Veriperëndim –Verilindje 5-15 m/sek. Përgjatë vijës bregdetare, zonat e ulëta pranë tyre dhe ato luginore, era do të fryjë me shpejtësi intensive dhe rrahje deri në 25-30 m/s, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 6 deri 7 ballë.