Mjeku i njohur, Ilir Alimehmeti, jep lajme të mira për qytetarët, që po jetojnë një periudhë tejet të vështirë nga pandemia e koronavirusit.

Mjeku Alimehmeti publikon në “Facebook” të dhënat e studimit të Universitetit të Barcelonës, ku thuhet se vitamina D ka pasur efekte pozitive te pacientët e shtruar në spital me Covid-19.

Mesazhi i mjekut:

“Të përdorësh vitaminat kërkon të kesh forcë karakteri, pasi na kanë mësuar të jemi konsumues medikamentesh. Na kanë mësuar se çdo gjë e lirë dhe e sigurt nuk mund të jetë efektive.”

Cit.: Dr. Andrew Saul

✅ Rikthehemi me lajme të mira mbi vitaminën D miqtë e mi!

🇪🇸 Në studimin klinik të kryer nga Universiteti i Barcelonës (Spanjë), mjekët testuan trajtimin me vitaminë D (kalcifediol) te pacientët e shtruar në spital me COVID-19.

📝 Në total u studiuan:

👉 930 pacientë të shtruar në spital me COVID-19;

👉 551 pacientë rastësorë u trajtuan edhe me vitaminë D;

👉 379 pacientë rastësorë nuk morrën vitaminë D.

📝 Dozat e vitaminës D (kalcifediol) ishin:

👉 532 mcg ditën e shtrimit,

👉 266 mcg ditën e tretë,

👉 266 mcg ditën e shtatë,

👉 266 mcg ditën e pesëmbëdhjetë,

👉 266 mcg ditën e tridhjetë.

🙏 Rezultatet ishin mbresëlënës për grupin e trajtuar:

✅ 82% ulje e riskut për shtrim në terapi intensive (RR 0.18, 95%CI 0.11-0.29)

✅ 64% ulje e riskut të vdekshmërisë (RR 0.36, 95CI 0.19-0.67)

📝 Gjetje dytësore

📝 Personat me vitaminë D në nivele normale në momentin e shtrimit kishin:

✅ 55% ulje e riskut për shtrim në terapi intensive (RR 0.45, 95%CI 0.24-0.84)

✅ 63% ulje e riskut të vdekshmërisë (RR 0.37, 95CI 0.17-0.82)

📝 Personat obezë (>30 kg/m2) kishin:

👉 2.55 fish më shumë risk për shtrim në terapi intensive (95%CI 1.29-5.04)

👉 3.69 fish më shumë risk për vdekshmëri (95%CI 1.49-9.12)

❗ Mësimet që marrim:

✅ TRAJTIMI ME VITAMINË D FUNKSIONON!

✅ STILI I JETËS ËSHTË SHUMË I RËNDËSISHËM, PASI EDHE VITAMINA D EDHE OBEZITETI JANË FAKTORË TË MODIFIKUESHËM QË I KEMI NË DORË!

Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Epidemiolog Klinik

Fakulteti i Mjekësisë, UMT