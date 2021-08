Një mjek në Alabama po refuzon të mjekojë pacientët që nuk marrin vaksinën Covid-19 në përpjekje për të bindur sa më shumë njerëz që të marrin injeksionin.

Dr. Jason Valentine, i cili punon në Klinikën Diagnostike dhe Mjekësore të Northside në Saraland, Alabama, ndau një fotografi në Facebook, ndërsa qëndronte pranë një shenje që shkruante: “Në fuqi më 1 tetor 2021, Dr. Valentine nuk do vizitojë më pacientët që nuk janë të vaksinuar kundër Covid-19. ”

“Nëse ata pyesnin pse, unë u thashë se Covid është një mënyrë e mjerueshme për të vdekur dhe nuk mund t’i shikoj ata të vdesin kështu,” shkroi ai në postim, raportoi AL.com

Nëse pacientët ende refuzojnë të marrin vaksinën, tha Valentine në një letër drejtuar pacientëve të tij, ata duhet të kërkojnë trajtim diku tjetër. Sipas AL.com , ai postoi një kopje të letrës në internet.

SHBA do të fillojë të ofrojë doza përforcuese të vaksinave kundër Covid-19 në shtator

“Ne ende nuk kemi ndonjë trajtim të shkëlqyeshëm për sëmundjet e rënda, por kemi një parandalim të madh me vaksinat. Fatkeqësisht, shumë kanë refuzuar të marrin vaksinën, dhe disa përfundojnë të sëmurë rëndë ose të vdekur,” tha Valentine në letër.

“Unë nuk mund dhe nuk do të detyroj askënd të marrë vaksinën, por gjithashtu nuk mund të vazhdoj t’i shikoj pacientët e mi të vuajnë dhe të vdesin nga një sëmundje jashtëzakonisht e parandalueshme.

Prandaj, që nga 1 tetori 2021, unë nuk do të vizitoj më pacientë që nuk janë vaksinuar kundër Covid-19. Nëse dëshironi të më mbani mua si mjek, dokumentacioni i vaksinimit tuaj do të jetë i mjaftueshëm. Nëse dëshironi të zgjidhni një mjek tjetër , ne do të jemi të lumtur të transferojmë regjistrimet tuaja,” përfundoi ai.

Valentine tha në Facebook se që kur ndau politikën e tij të re, tre persona kanë arritur të pyesin se ku mund të marrin një vaksinë kundër Covid, sipas AL.com.