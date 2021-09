Portugalia është ndër më të mirat në botë kur është fjala për normat e vaksinimit. Ka disa arsye për këtë. Nga njëra anë, fushata u organizua sipas stafit të përgjithshëm, nga ana tjetër, tronditja e fatkeqësive të së kaluarës është ende në eshtrat e vendit.

Rreth 81 % e popullsisë në Portugali është plotësisht e vaksinuar. Deri në fund të shtatorit duhet të jetë 85%. Në grupin e rrezikut të njerëzve mbi 60 vjeç, 99 %janë plotësisht të vaksinuar. Edhe në mesin e 25 deri 49 vjeç është 87%. Së bashku me Maltën dhe Danimarkën, Portugalia është një nga vendet me shkallën më të lartë të vaksinimit në Evropë. Vendi është gjithashtu në krye të botës. Si e arriti këtë sukses?

Në Portugali nuk ka vaksinim të detyrueshëm – madje as për grupe të caktuara profesionale. Nuk ka kufizime shtesë për personat e pa vaksinuar. Edhe pse ekziston gjithashtu një certifikatë korona në Portugali, kjo trajtohet më lirshëm sesa në vendet e tjera. Vizitorët e restoranteve duhet ta tregojnë këtë kur ka turma të mëdha gjatë fundjavave ose festave publike.

Një nga arsyet për këtë ka të ngjarë të jetë fushata e organizuar mirë e vaksinimit. Portugalia u vaksinua aq shpejt në verë saqë qeveria bleu doza shtesë nga vendet e tjera anëtare të BE -së për të përmbushur kërkesën e lartë. Përgjegjës për të: Oficeri detar Henrique de Gouveia e Melo (60).

“Kapiteni i Vaksinimit” është krenar për atë që është arritur dhe e sheh Portugalinë në një rol pionier në luftën kundër pandemisë korona. “Ne kemi qenë në gjendje të hapim përsëri shoqërinë gjerësisht dhe megjithatë shkalla jonë e infeksionit po bie ndjeshëm.” Falë shkallës së lartë të vaksinimit, virusit vështirë se i ka mbetur hapësirë ​​për të lëvizur në Portugali.

Në Portugali, autoritetet iu drejtuan secilit individ: Të gjithë qytetarët u ftuan në vaksinim me telefon ose SMS me një datë të caktuar të sugjeruar. Ju mund ta anuloni, por shumica e Portugezëve e panë atë si një shërbim dhe me kënaqësi shkuan atje.

Ekzistojnë gjithashtu arsye historike për gatishmërinë e lartë për të vaksinuar në Portugali. Nga njëra anë, shumë njerëz ishin ende të tmerruar nga vala veçanërisht shkatërruese në janar, nga ana tjetër, shumë portugezë ende mund të kujtojnë epidemitë e fruthit, lisë dhe poliomielitit në vitet 1960 dhe 1970.

Portugalia dhe Spanja – të qeverisura nga diktatorët në atë kohë – filluan vaksinimin shumë vonë, duke vrarë mijëra fëmijë. Sidoqoftë, në fund, vaksinimet i dhanë fund epidemive.