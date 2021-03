Kryeministri Edi Rama nga Brukseli deklaroi nga Brukseli se ishte moment shokues për qytetarët shqiptarë, teksa u përballën me fushatën e vaksinimit që nisi në Europë dhe se vendi unë nuk kishte siguruar asnjë dozë.

Ai tha se Shqipëria nuk është në kufi me Europën, por është e rrethuar nga ajo.

“Faleminderit shumë zoti Borrell. Të gjithëve ju këtu që na ofruar një mirëpritje në një kohë kaq të çuditshme. Më lejoni që së pari t’ju them se ne vlerësojmë përpjekjet e bëra nga komisioneri, për të qenë në anën tonë në këtë moment kaq delikat kur ne, Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit u lanë mënjanë në shpërndarjen e vaksinave. Ishte moment tronditës për njerëzit tanë, pasi siç e dinë të gjithë, ne nuk jetojmë në kufi me BE por brenda tij. E duke pasur dhe ne të moshuarit, të sëmurët tanë, njerëzit tanë, të cilët e ndjenë se vaksinat nuk ishin diçka që meritonin të kishin si të tjerët, ishte gjë e keqe. Të gjithë e dinë se si shkoi kjo gjë. Sot ka 140 vende që nuk kanë nisur asnjë injeksion. COVAX po nis më në fund t’u japë vendeve dozat e para. Do të jemi shumë të lumtur që të marrim dërgesën e parë të AstraZenca, ndërkohë që po punojmë për të rritur kapacitetet. Po shohim përtej burimeve të dëshirueshme të vaksinave. Jam i lumtur që të dëgjoj drejtpërdrejtë nga ju këtu atë që kemi dëgjuar nga ju, ndërsa theksohet nga ju, se Shqipëria ka bërë gjithçka që duhet të bënte për çeljen e konferencën. Ne e kemi bërë punën tonë. Ne jemi përherë shumë të vëmendshëm që të dëgjojmë komisionin, pasi ai është mekanizmi më i lartë vlerësues mbi bazat faktike të progresit të një vendi. Së fundi në radhë, por jo nga rëndësia, shpresoj shumë fortë që plani për investimin në Ballkan, i prezantuar nga Varhely, është një instrument i dobishëm për të forcuar bashkëpunimin tonë, për të bërë të ardhmen tonë më të mirë. E përsëris, ne nuk i bejmë këto reforma se na i kërkoni ju që t’i bëjmë. Por këto reforma janë ato çka iu detyrohemi fëmijëve tanë, ndaj BE është një bekim për një fëmijët tanë. Nuk ka asgjë që mund të krahasohet me të ardhmen e fëmijëve tanë.”, tha Rama.