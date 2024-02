Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten vazhdon faza statike dhe e mërzitshme që ju shoqëron prej disa javësh dhe që ju bën pak nervoz. Do të duhet të presim të paktën deri në mes të shkurtit për të filluar sërish me vrull të ri. Kjo është një periudhë kalimtare në të cilën do të nevojitet maturi dhe moderimi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten me Marsin, Mërkurin dhe Venusin në një aspekt të favorshëm, kjo fazë rikuperimi do të vazhdojë që përfshin si jetën tuaj të dashurisë ashtu edhe atë të punës. Dikush po përjeton një fillim të ri i cili do të shërbejë edhe për të rizbuluar dëshirën për t’u emocionuar dhe për t’u rikthyer në lojë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten pas një periudhe të qartë gri në jetën tuaj, tani po gjeni një motivim të ri për të ecur përpara dhe për të besuar në atë që bëni. Në dashuri, sidomos në pjesën e dytë të shkurtit, do të vijnë momente vendimtare të cilat do të shqetësojnë veçanërisht çiftet në ekuilibër.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten është e drejtë t’i lini gjërat të rrëshqasin duke shmangur reagimin ndaj provokimeve. Të paktën deri në datën 13 të muajit do të vazhdoni të keni këto kundërshtime astral të cilat mund t’ju shkaktojnë mërzitje dhe bezdi. Nuk duhet të humbisni optimizmin edhe kur gjithçka duket e humbur.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten ju pret një ditë shumë më pak e tensionuar në krahasim me ato që sapo keni kaluar, edhe falë yjeve më të favorshëm. E juaja është një shenjë konkurruese që pëlqen të shkëlqejë. Falë mbështetjes së yjeve, do të ketë mundësi për të fituar një kënaqësi të madhe dhe për të marrë njohje të rëndësishme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten këta yje tani ju lejojnë të gjeni një ekuilibër të caktuar të brendshëm. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të nxirrni në pah më të mirën në veten tuaj dhe t’u tregoni të tjerëve fytyrën tuaj të vërtetë dhe talentin e madh. Sidomos në marrëdhëniet me njerëzit e Bricjapit dhe Akrepit mund të përjetoni momente shumë të këndshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten faza e trazuar që shoqëroi jetën tuaj veçanërisht në pjesën e fundit të janarit do të vazhdojë të paktën deri më 5 shkurt, më pas gjërat dalëngadalë do të përmirësohen. Pjesa e dytë e shkurtit do të jetë shumë më fitimprurëse. Çdo gjë që tani duket si një qëllim i largët do të bëhet shumë më i lehtë për t’u arritur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten nuk ia vlen të vishni një fytyrë të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për ndjenjat. Tani është koha për të sqaruar gjithçka që është e gabuar dhe për të qenë të vendosur dhe të vendosur në pohimin e arsyeve tuaja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten gjatë orëve në vijim do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje mbi të gjitha marrëdhënieve tuaja me shenjat e Peshqve dhe Demit me të cilët lehtë mund të lindin keqkuptime apo dyshime të këqija të cilat mund të helmojnë klimën rreth jush.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten të qenit shumë kokëfortë mund të jetë një thikë me dy tehe. Nga njëra anë, kjo ju bën gjithmonë të pakënaqur, sepse gjithmonë përpiqeni të përmirësoni veten dhe asgjë nuk ju përshtatet, nga ana tjetër të bën që të thellohesh gjithmonë në çdo situatë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten ditë pas dite po kthehet vitaliteti që kishit humbur disi në pjesën e fundit të janarit. Megjithatë, kini kujdes do t’ju duhet të përballeni me disonancën e Jupiterit, e cila do t’ju shkaktojë pakënaqësi veçanërisht në lidhje me punën.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten në krahasim me muajin janar, shkurti do të jetë shumë më konstruktiv dhe do të shihni njëfarë optimizmi të rilindur tek ju. Sidomos në marrëdhëniet me njerëzit Gaforre dhe Akrep mund të lindë diçka e mirë. Së shpejti do të ndryshoni këndvështrimin dhe mënyrën tuaj të shikimit të gjërave dhe patjetër do të jeni shumë më pozitivë.