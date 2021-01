Pas deklaratës së kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj se Monika Kryemadhi duhet të paditej në prokurori për shpifje, vjen një reagim nga Lëvizja Socialiste për Integrim.

Në një deklaratë, sekretarja organizative e LSI-së, Eriona Bixha theksoi se grupi i këshilltarëve të kësaj partie ka qenë gjithmonë zëri i banorëve të Tiranës, duke mbrojtur vetëm interesat e tyre dhe çdo vit para çdo miratimi të buxhetit i kemi paraqitur Bashkisë së Tiranës paketë propozimesh konkrete për çdo njësi administrative, si edhe për gratë-vajzat dhe të rinjtë.

Mes të tjerash LSI theksoi se Veliaj ka detyrim ndaj qytetarëve të Tiranës, ndërsa i sugjeron që mos të merret me propagandë.

Kryemashtruesi Erion Veliaj foli pak më parë nga Njësia Administrative nr. 9, për Tiranën e “kuruar” me photoshop që ai poston në rrjetet sociale (ku dielli lind në perëndim), duke harruar që Tirana e vërtetë është ajo që qytetarët jetojnë çdo ditë, me mungesën e infrastrukturës, me ekonominë e shkatërruar, me trafikun e rënduar, me kullat e larta “mbytëse” etj.

Si ish-anëtare e Këshillit Bashkiak të Tiranës i rikujtoj Erion Veliajt se grupi i këshilltarëve të LSI-së ka qenë gjithmonë zëri i banorëve të Tiranës, duke mbrojtur vetëm interesat e tyre dhe çdo vit para çdo miratimi të buxhetit i kemi paraqitur Bashkisë së Tiranës paketë propozimesh konkrete për çdo njësi administrative, si edhe për gratë-vajzat dhe të rinjtë.

Të kujtoj, që më datë 26.12.2015 në paketën e propozimeve të grupit të këshilltarëve të LSI-së për buxhetin e 2016 konkretisht për Njësinë Administrative nr. 9 kemi kërkuar zgjidhjen e 3 problemeve kryesore:

1- pastrimin dhe sistemimin e kanaleve të ujërave të zeza bllokimi i të cilave bëhet shkak për përmbytjet e vazhdueshme.

Fatkeqësisht, ende banorët e zonës së “Don Boskos” vazhdojnë të dalin me çizme llastiku nga shtëpitë e tyre për shkak të përmbytjeve.

2- ndërtimi i një kompleksi çerdhe-kopësht-shkollë në zonën informale.

Një kërkesë e vazhdueshme e bërë në të 4-ta vitet, si një nevojë emergjente për banorët e zonës informale. Edhe pse sot me shumë vonesë, ka nisur ndërtimi i një shkolle për këtë zone, që fatkeqësisht është e rrethuar nga ndërtime kompleksesh gjigande pallatesh duke i “marrë frymën”.

3- pika e tretë në kërkesën e sipër përmendur është: rregullimi i infrastrukturës në zonën informale ku sot është edhe me keq.

Rrugë të pashtruara, puseta të hapura, ndriçim dhe sinjalistikë e munguar, psh Rr. “Pirro Naçe”, Rr. “Andrea Themeli”, Rr. “Ali Kukaleshi” etj.

Edhe diçka të fundit dua të të kujtoj Erion Veliaj, që banorët e ” Bulevardit të Ri” të nxjerrë me gaz lotsjellës nga shtëpitë e tyre ende pa u gdhirë, në Lotin e 3, enden rrugëve te Tiranës ende pa marrë dëmshpërblimin e pronës.

Detyrimi që ke ndaj qytetarëve të Tiranës është i madh, ndaj boll propagandës, mashtrimeve dhe vjedhjeve, por shërbeju me dinjitet dhe seriozitet.