Mjeku Pëllumb Pipero ka rezultuar pozitiv me COVID-19, pak javë pasi mori dozën e parë të vaksinës. Lajmi konfirmohet, në një kohë që Pipero ishte në pritje për të marrë dozën e dytë pas pak ditësh. Testin e ka bërë një ditë më parë, ku ka rezultuar pozitiv.

Theksojmë që kjo nuk është hera e parë që ndodh. Raste të tilla të ngjashme, pra që infektohet me COVID pas marrjes së vaksinës, janë regjistruar edhe në shtetet e tjera të botës.

Sipas Ekspertëve të Shëndetësisë, kjo ndodh pasi anti-trupat nuk janë aktivizuar ende, pasi është e domosdoshme marrja e dozës së dytë. Sipas tyre, do të duhen shtatë ditë nga marrja e dozës së dytë të vaksinës që një person të jetë i mbrojtur ndaj virusit.

Nëse Pipero do të rezultojë pozitiv deri më 1 shkurt, atëherë kur është planifikuar që të merret doza e dytë për të vaksinuar e ditës së parë, ai nuk do duhet të bëjë. Kjo pasi është e ndaluar që të infektuarit me COVID të bëjnë vaksinën.