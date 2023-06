Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Është dita e duhur për takime të reja ndaj mos u mbyllni në shtëpi. Do të arrini të gjëra të mëdha. Në punë, vazhdoni të punoni fort sepse kënaqësitë e mëdha janë gati të vijnë. Kundërviju atyre që përpiqen të vendosin një çelës në veprat e tuat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten, përpiquni të kaloni më shumë kohë me të dashurin tuaj që e keni lënë pak pas dore së fundmi. Në punë qëndroni të përqendruar dhe mos u humbni tani.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju ka ardhur koha të ndryshoni këndvështrimin tuaj për dashurinë dhe të kuptoni pak më shumë përpjekjet e partnerit tuaj. Në punë periudha është pozitive, më në fund momenti stresues duket se ka kaluar. Do të dini të arrini gjëra të mëdha dhe të provoni vlerën tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri jeni mjaft të menduar dhe ndoshta po e neglizhoni pak partnerin. Mundohuni të mos e ekzagjeroni, sepse nga ana tjetër, këta janë njerëz vërtet të rëndësishëm që mund t’ju japin dorën në çdo fushë. Në punë, kushtojini vëmendje tensioneve.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kjo e premte, hapni zemrën tuaj dhe deklarohuni para personit që ju pëlqen sepse yjet janë në favorin tuaj. Në punë është dita e duhur për të bërë kërkesa.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten është një kohë stresi, por duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të prisni kohë më të mira për dashurinë. Në punë keni një qëndrim të ri që do ju çojë larg. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo aspekt të jetës tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Merrni pak kohë për veten dhe për të qenë me të dashurit tuaj. Në punë mos u shqetësoni, përpiquni të jetoni më lehtë. Përndryshe, rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë dhe të bëni gabime. Me pak fjalë, merrni pak kohë për të kuptuar se në cilën rrugë po shkoni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten do keni përshtypjen se duhet të bëni zgjedhje të vazhdueshme në jetën tuaj, por merrni kohë për të kuptuar atë që dëshironi. Jo çdo gjë po shkon sipas planit por së shpejti të gjithë përshtaten dhe do të shihni që do të jeni të kënaqur.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do ju pëlqen gjithmonë të ndiheni mirë dhe keni nevojë për dikë në krah për t’ju bërë të ndiheni kështu. Në punë, mos e fajësoni shumë veten nëse diçka nuk shkon. Jo çdo gjë mund të shkojë sipas planit gjatë gjithë kohës, por do të shihni që përfundimisht të këputurit do të kthehen në shtëpi për t’u çlodhur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri nuk është një moment rozë, por duhet të mësoni të jetoni edhe me ndjenjat negative. Në punë, mos e humbni avantazhin tuaj tani. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe pa u grindur me ata që ju rrethojnë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten paqja kthehet në dashuri dhe do ndiheni edhe më të kuptuar nga partneri juaj. Në punë do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja. Keni shpenzuar shumë por më në fund do arrini të hiqni kënaqësi të mëdha.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do vjen një moment për t’u çlodhur dhe duhet ta shfrytëzoni sa më shumë. Në punë, mësoni të pranoni ndryshimet dhe mendoni për të gjithë rrugën që keni ardhur për të arritur në pozicionin në të cilin jeni.