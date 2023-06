Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Mos u përfshini në debate, mund të ndryshoni mendim për dikë. Ndiheni më emocionues dhe dëshironi të jeni të lirë të komunikoni mendimet tuaja për të qenë përsëri vetvetja. Ju dëshironi të keni një jetë më interesante. Mundohuni të gjeni kohë për t’u çlodhur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën nëse nuk doni të krijoni probleme brenda çiftit, preferohet të shmangni prekjen e temave që mund të jenë shkak i mosmarrëveshjeve të forta. Mundohuni të qëndroni të qetë. Një lajm i mirë do të vijë nga një i dashur. Ka të ngjarë që një ëndërr e gjatë të bëhet realitet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Për të dëgjuar me të vërtetë kërkesat e njerëzve të tjerë, duhet t’i kushtoni gjithë vëmendjen tuaj. Megjithatë, mos lejoni që dikush të përfitojë nga ju. Largohuni nga njerëzit që ju irritojnë ose ju mërzitin. Planifikimi i një të ardhmeje të qëndrueshme nuk do të jetë aspak i lehtë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjatë orëve të ardhshme do të ndiheni më të sigurt. Duhet të shfrytëzoni rastin për të studiuar disa propozime dhe për të zbatuar planet tuaja. Për sa i përket punës, ka shumë kompromise të paqarta, është mirë të jeni të vetëdijshëm për to. Studioni çdo ofertë përpara se të pranoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën duhet të udhëhiqeni nga intuita dhe talenti juaj. Do të ndjeni një farë lodhjeje që do t’ju rrëzojë pak, ilaçi do të jetë të përqendroheni në atë që ju pëlqen. Puna ekipore ka më shumë gjasa të ketë sukses, pavarësisht se ku jeni në jetën tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do keni energji të madhe që mund ta përdorni edhe për t’u lidhur me të tjerët, por mos rrezikoni shumë. Duhet të jesh më autentik që të kesh shanse më të mira për sukses. Lëreni të dashurin tuaj të bëjë diçka edhe për ju.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Do keni shumë gjëra për të bërë, mos e bëni me nxitim dhe përpiquni t’i bëni me kënaqësi. Ndiheni në formë të shkëlqyer, emocionaliteti është i lartë. Jeta juaj ju duket si një aventurë, kjo do të thotë gjithashtu të mos dini se ku po shkoni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën gjatë orëve të ardhshme do të zhgënjeheni nga njerëzit që nuk ju trajtojnë me respekt. Do të hapni sytë për disa marrëdhënie që nuk kanë një bazë të fortë. Të jesh vetëm ose të ndihesh i refuzuar është pjesë e jetës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dita në vazhdim nuk do të jetë dita e duhur për të folur për paratë. Ju merrni përsipër të mbani fjalime që mendoni se janë plot përmbajtje, por ata që i dëgjojnë i shohin jo shumë konkrete. Yjet nuk ju favorizojnë aspak duhet të jeni të durueshëm.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këtë ditë në fund të qershorit dikush mund të përpiqet t’ju detyrojë të pranoni këndvështrimin e tyre. Mund të jeni nën presion të madh. Keni energji të mirë për të kanalizuar në drejtimin e duhur ose do të rezultojë mbrapsht.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën ju pret një ditë kontrastesh. Ekziston një atmosferë në ajër që inkurajon ambiciet tuaja dhe thellon arritjet tuaja. Ndryshime të shpejta në punë. Qëllimi juaj është të kënaqni partnerin tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do të ishte e rëndësishme të gjeni ekuilibrin e duhur në këtë ditë të fundit qershori. Mos e përdorni energjinë tuaj për të hedhur fjalë në erë, por jini krijues dhe gjeni mënyra të reja për të vazhduar më mirë me punën tuaj.