Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Këtë ditë të re do jeni shumë të lodhur dhe nervozë, por mos u shqetëso, të enjten do të jetë më mirë, ke shumë gjëra për të bërë dhe për këtë ndihesh kështu. Në vendin e punës ndiheni sikur nuk ia dilni dot, ndoshta ju duhet vetëm pak më shumë siguri dhe ndoshta ndihmë nga një kolegu juaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten falë Mërkurit në shenjën tuaj, do ta keni më të lehtë të krijoni njohje të reja. Pasdite, shmangni nxitjen e tensioneve të panevojshme me partnerin. Në punë ndoshta duhet të bëni një vlerësim të kujdesshëm të gjithçkaje që ju rrethon.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten gjërat po shkojnë pak më mirë, por pasdite do t’ju duhet të punoni shumë për të gjetur ekuilibrin në çift me partnerin. Nëse jeni duke pritur për një telefonatë biznesi, pritja ka mbaruar, do të shihni që ajo do të arrijë më shpejt nga sa e imagjinoni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten Hëna është kundër jush, ju lutemi mos mendoni shumë për të kaluarën tuaj, përndryshe rrezikoni të bëheni të zymtë. Në vendin e punës gjërat po shkojnë shumë mirë, nuk e përjashtoj mundësinë që të bëni investime të reja. Jeni paksa shumë nervoz, duhet t’i jepni vetes pak relaksim dhe do të shihni që gjërat do të shkojnë më mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten në dashuri mund të merrni një vendim shumë të rëndësishëm dhe jeta juaj mund të ndryshojë rrënjësisht. Në punë, nëse ndërveproni me persona të lindur në shenjën e Ujorit apo Akrepit, duhet të keni durim. Nëse jeni keq, bëni kujdes me shpenzimet e tepërta.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten yjet favorizojnë takime të reja, ndaj nëse jeni beqar mos kini frikë. Në vendin e punës duhet të qëndroni më të qetë, mos e teproni në mosmarrëveshjet me kolegët dhe veçanërisht me shefin, përndryshe mund të pendoheni më vonë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten më në fund po fillon një fazë rikuperimi, ndaj lini pas të gjithë njerëzit që ju lëndojnë. Nëse kohët e fundit ka pasur shumë keqkuptime me partnerin tuaj, së shpejti do t’ju shfaqet një mundësi e shkëlqyer. Lodhja në punë ka filluar të ndihet

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten Hëna më në fund bëhet sërish aktive dhe në këtë ditë ndjenjat do të lehtësohen. Nëse keni ndërmend të bëni ndryshime shumë të rëndësishme në jetën tuaj, ju këshilloj të mos ndërmerrni hapa shumë të rrezikshëm. Në punë ka një problem financiar për të zgjidhur dhe mund të zemëroheni më shumë se zakonisht.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten këtë moment favorizohen ndjenjat dhe keni mundësinë të tregoni se sa shumë doni. Kjo ditë do të përjetoni ndjesi shumë pozitive. Në punë, nëse keni pasur ndonjë zhgënjim, mos e mendoni shumë dhe kthejeni shikimin diku tjetër, në fund të fundit gjithmonë mund të gjeni diçka tjetër për të bërë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten nëse jeni duke jetuar një lidhje në distancë, tani është koha për t’u afruar. Për momentin keni intuitë të mira dhe mund të bëni zgjedhje për të ardhmen. Në punë do ketë negociata për të zgjidhur, por në fund do ia dilni mbanë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten, Dielli dhe Hëna janë në aspekt të mirë dhe mund të keni disa takime shumë interesante, por përpiquni të jeni realistë. Gjithnjë e më shumë po e konsideroni idenë e ndryshimit të punës, mendoni për këtë. Në përgjithësi është më mirë se dje, por gjërat ende nuk po shkojnë ashtu siç dëshironi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten periudha pozitive vazhdon, ndaj nëse jeni duke përjetuar një histori dashurie në të cilën nuk ndiheni më rehat, do të mund të gjeni shumë lehtë një alternativë tjetër, në fund të fundit, nuk jetoni për të kënaqur të tjerët. Në punë mund të keni një ide brilante dhe nëse mendoni se keni dhënë shumë, është e drejtë që të kërkoni një shpërblim.