Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Edhe të shtunën, si gjithmonë, do të jeni shenja e më të vendosurve dhe qëndrueshmëria juaj do t’ju mbështesë për të kapërcyer edhe sfidat më të vështira. Mund të ketë disa surpriza të këndshme, veçanërisht pasdite.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Për ju, durimi ka qenë gjithmonë pika juaj e fortë dhe do të jetë veçanërisht e tillë të shtunën. Mos u dorëzoni tani, jeta mund t’ju shpërblejë të shtunën shumë lajme emocionuese. Nata e shtunë mund të jetë një natë argëtuese.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Për ju, megjithatë, komunikimi është ajo që ju ka dalluar gjithmonë. Të shtunën është dita e duhur për ta përdorur atë sa më mirë dhe për të pohuar arsyet dhe qëllimet tuaja të punës. Të shtunën do të duhet të jeni protagonistë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Yjet na thonë se e shtunja mund të jetë një ditë jo si ato që sapo shkuan dhe do të jeni mjaft emocionues. Mundohuni të qëndroni pak të shkëputur nga gjithçka, është më mirë të shmangni si diskutimet ashtu edhe përballjet e nxehta, duke pritur lumturinë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën mund të zgjoheni me energji të madhe dhe ngarkesa juaj do të ngarkojë nga ana tjetër ata përreth jush që do të përfitojnë prej saj. Të shtunën është një ditë e gëzueshme për ju, mos e mbani vetëm për vete, tregojani dhe ndajeni me njerëzit që ju interesojnë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën mund të karakterizohet nga saktësia metodike që ju ka karakterizuar gjithmonë, e cila do t’ju mbështesë edhe një herë në tejkalimin e shumë sfidave në fusha të ndryshme. Ju do ta bëni veten të llogaritet në një mënyrë të madhe.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën një mik i vjetër ose ndoshta një flakë e vjetër mund të kthehet, varet nga ju nëse do ta mirëprisni atë në jetën tuaj apo do të vazhdoni. Për ju, pavarësisht gjithçkaje, do të jetë një ditë e qetë në kërkim të stabilitetit të humbur në periudhën e fundit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën mund t’ju sjellë aventura të reja interesante nën zjarrin e pasionit. Hiqeni prizën dhe shkoni shijoni momentin, ai mund të mos kthehet për një kohë. Gjithmonë dëgjoni instinktet tuaja, ato nuk do t’ju mashtrojnë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën mund të jeni gati për të pasur eksperienca të reja, për të nisur rrugë të reja, për të ndërmarrë udhëtime të reja fizike dhe të brendshme. Përpiquni të rimerrni jetën tuaj dhe të ktheheni në eksploruesit që ishit dikur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Yjet na thonë se të shtunën ajo që do t’ju dallojë do të jetë vendosmëria dhe këmbëngulja dhe do t’ju shoqërojnë në këtë ditë të re. Mos e hidhni peshqirin, jeni afër vijës së finishit. Shpërblime të papritura do keni edhe në punë, nuk do mungojnë kënaqësitë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën mund të jetë e rëndësishme përsa i përket kreativitetit, përfitoni prej saj. Megjithatë, është një dhuratë e lindur që duhet të kuptoni se si ta shfrytëzoni në të gjitha fushat. Mundohuni ta bëni këtë të shtunë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Yjet janë pranë jush dhe ju shtyjnë të besoni gjithmonë në intuitën tuaj, e cila mund t’ju udhëheqë edhe në ujëra të vështira. Ju mund të jeni saktësisht në gjendje të bëni zgjedhjet e sakta për ju. Të shtunën është dita e duhur për të guxuar edhe në punë.