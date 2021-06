Orët e para të ditës paraqiten me kthjellime dhe vranësira të lehta, ku më të dukshme vranësirat do jenë në skajin verior, aty ku gjatë mesditës vranësirat zhvillohen duke sjellë shira afatshkurtër dhe të izoluar, sipas MeteoAlb. Ndërsa gjithë pjesa tjetër e territorit shqiptar do të mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë gjatë mëngjesit por rritje me të paktën 2 gradë sjellin orët e mesditës duke shënuar vlerat minimale dhe maksimale 13°C deri në 37°C.

Era do fryjë mesatare dhe herë pas herë forcohet duke arritur shpejtësi deri 45 km/h, nga drejtimi Jugor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 4 ballë.

Rajoni dhe Europa: Qëndra dhe Veriu i Kontinentit Europian mbeten me vranësira të shpeshta, të cilat herë pas herë zhvillohen duke sjellë rrebeshe shiu shoqëruar me stuhi afatshkurtra ere dhe breshëri. Ndërsa me kthjellime dhe temperatura relativisht të larta do të paraqitet Europa Jugore dhe ajo Lindore.