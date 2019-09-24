BASHKIA SHKODËR, NISUR NGA KUSHTET E MOTIT TË NJË DITE MË PARË PËRMES NJË POSTIMI NË “FACEBOOK” KA BËRË NJË PËRMBLEDHJE TË SITUATËS SË DERITANISHME KU SHKRUAN:
“QYTETI I SHKODRËS ËSHTË ZGJUAR I QETË, PAS NJË NATE ME SHUMË RESHJE SHIU. SIPAS SINOPTIKANËVE, NË QYTET KANË RËNË 26 MILIMETËR SHI, NJË SASI E MADHE KRAHASUAR ME QYTETET E TJERA. SISTEMI I KANALIZIMEVE TË UJRAVE TË BARDHA KA KRYER MË SË MIRI FUNKSIONIN, DUKE LARGUAR UJIN ME SHPEJTËSI NGA RRUGËT E QYTETIT.
PUNA PËR REALIZIMIN E INVESTIMEVE DHE REHABILITIMIN E VAZHDON TË JAPË PËRDITË REZULTATE POZITIVE. SKUADRAT E PUNËS JANË NË GADISHMËRI E DO TË VIJOJNË PËRGJATË KËTYRE DITËVE, NË RAST TË ÇDO NEVOJE EMERGJENTE PËR NDËRHYRJE,” MBYLLET KËSHTU NJOFTIMI I BASHKISË SHKODËR