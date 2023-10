Moti i keq me stuhi shiu, ka vene ne gadishmeri Operatorin e Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Lezhe. Punonjesit e OSHEE ndodhen ne terren, duke bere te mundur brenda nje kohe te shpejte riparimin e defekteve dhe rikthimin e energjise ne pjesen me te madhe ne zonat ku u krijuan probleme. Pavaresisht veshtiresive qe paraqet terreni, punonjesit e OSHEE nen drejtimin e drejtorit Gentian Fiçorri do te vijojne te jene ne gadishmeri per te garantuar furnizimin me energjie per te gjithe konsumatoret.