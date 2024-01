Moti i keq me stuhi te forte ere ma shembur fasaden e nje pallati ne Milot, por fatmiresisht nuk raportohet per persona te lenduar. Pallati ishte restauruar pak muaj me pare si pjese e programit te rindertimit nga termetit, por cilesia e dobet e punimeve duket se ka ndikuar ne demtimi fasades ne njeren ane te pallatit 5 katesh.