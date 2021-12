Nisur nga situata e krijuar prej motit të keq, në disa zona te vendit ka probleme të furnizimit me energji elektrike. Në qarkun e Vlorës, reshjet e shiut dhe stuhitë kanë shkaktuar probleme në rrjetin elektrik.

OSHEE njofton se si pasojë e reshjeve, është përmbytur një nga kabinat që furnizohet nga NST Smokthinë. Lumi ka rrëmbyer dhe disa shtylla të rrjetit 10 kV të tensionit të mesëm. Probleme të furnizimit me energji elektrike ka pasur edhe në qarkun e Gjirokastrës.

“Përmbytjet sjellin avari në linjat 35kV Nisur nga situata e krijuar prej motit te keq, ne disa zona te vendit ka probleme te furnizimit me energji elektrike. Në rajonin Gjirokaster, situata paraqitet kritike per shkak te prurjes se lumejve nga reshjet e shumta. Sikurse shihet ne video, linja 35Kv Gjirokastra 2-Grapsh ndodhet jashtë pune pasi eshte zhvendosur shtylla e tensionit te larte. Pa energji ndodhent banoret e zonave Zagori, Grapsh, Dropull i Poshtem dhe Dropulli i Siperm. Sakaq, si rezultat i rritjes se nivelit te ujit ne Nst Poçem eshte stakuar linja 35kV Ballsh-Poçem per efekt sigurie. Brigadat e OSSH, Njësia Tensioni i Lartë ndodhet në terren.”