Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët si dhe alternime vranësirash hera-herës deri të dendura nga orët e mesditës deri ato të pasdites vonë.

Në orët e nxehta të ditës (orët e drekës deri ato të pasdites vonë) vranësirat në relievet e larta malore dhe zonat përreth tyre do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët.

Këto reshje në periudha tepër afatshkurtra në formën e rrebesheve dhe shtrëngatave shoqëruar me breshër dhe shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim me shpejtësi mesatare deri 7 m/sek. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen: