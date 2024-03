Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dashuria do të puthet nga yjet në këtë muaj të ri të marsit. Do të ketë shumë emocione për të përjetuar në mars dhe gjithashtu projekte të reja pune. Ju mund t’i dëshmoni të gjithëve vlerën tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten një lajm i mirë në frontin e dashurisë me një Venus të favorshme e cila u jep një shtysë të këndshme ndjenjave. Në punë duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të kërkoni zgjidhje për të zgjidhur problemet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten muaji i ri fillon me shumë emocione të bukura. Dashuria do kthehet të jetë protagoniste e jetës suaj dhe në punë keni planetët në krah, ndaj guxoni më shumë. Ju mund të realizoni projektet tuaja dhe t’u tregoni të gjithëve se nga çfarë jeni krijuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten po ecën mirë, keni shumë ide të reja dhe projekte të mira për të çuar përpara. Do të arrini gjëra të mëdha. Varet nga ju që të jepni më të mirën tuaj dhe të tregoni se nga çfarë jeni krijuar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten shkurti nuk ishte një muaj i lehtë nga pikëpamja psikologjike, por nga marsi do të jetë më i mirë, sidomos për ndjenjat. Në punë, megjithatë, mbetet pak lodhje.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten të këtë periudhë duket se dashuria për ju është në plan të dytë. Ndoshta po i përkushtoheni shumë punës. Projektet e reja tani për tani po përpiqen të nisin, por është më mirë të qëndroni të qetë. Përndryshe rrezikoni të bëni gabime serioze.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten dashuria po ecën me not në mars. Ka ende disa vështirësi në punë por është mirë të mos dekurajoheni. Në fund, me aftësitë tuaja organizative do të jeni në gjendje t’i rregulloni gjërat dhe të gjeni një zgjidhje për të gjitha sfidat. Keni vërtet shumë për të përballuar, por mos u shqetësoni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten një lajm i shkëlqyer për dashurinë që ju sheh sërish protagonistë edhe nëse duhet të dilni përpara. Mundësi të mëdha vijnë në punë. Është një qiell vërtet i bukur. Përfitoni nga kjo sepse nuk do të jetë gjithmonë kështu.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten ndoshta si çift po mërziteni pak siç ndodh shpesh. Në punë vazhdoni me të njëjtën energji si gjithmonë sepse jeni plot me ide fituese. Përfitoni sa më shumë dhe shijoni këtë periudhë të favorshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten një lajm i shkëlqyer për dashurinë në këtë ditë të parë të marsit. Nuk do mungojnë mundësitë nga të gjitha këndvështrimet. Ky është momenti i shërbimit tuaj. Do të arrini të gjitha gjërat të mëdha. Nga ana tjetër, jeni kokëfortë dhe kur ju vjen diçka në kokë është e vështirë të ndryshoni mendje.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten, do të ishte më mirë të ruani qetësinë në dashuri, sepse sot mund t’ia thoni një fjalë shumë partnerit tuaj. Në punë ka ardhur koha për të bërë zgjedhje për të ardhmen.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten a ka ndonjë që ju pëlqen? Kjo është koha ideale për t’u zhytur dhe për të marrë rreziqe nga të gjitha këndvështrimet. Në punë ndiheni të fortë por mund të ketë debate me disa kolegë.