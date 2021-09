Një kryqëzim midis një kështjelle Disneyland dhe një bllok betoni ftohës, Forumi Humboldt është vendosur të mësojë vizitorët për epokën koloniale të Gjermanisë. Por a po shqyrtohet – apo lartësohet e kaluara?

Dyqani i dhuratave muze nuk ka qenë kurrë një fushë beteje e tillë ideologjike. Në një skaj të dyqanit në Forumin e ri Humboldt të Berlinit është një shfaqje e suvenireve të stolisura me siluetën e praruar të Stadtschloss, ish -pallatit mbretëror të qytetit, i cili u bombardua në copa në Luftën e Dytë Botërore. Raftet e shalleve të mëndafshit dhe baubles e Krishtlindjeve varen mbi rreshtat e qirinjve me ngjyra mbretërore, të stolisura me një imazh të grumbullit madhështor Prusian.

Në anën tjetër të dyqanit është një gamë rivale e mallrave, me temë rreth ish -parlamentit të Gjermanisë Lindore dhe qendrës së kohës së lirë, Palast der Republik, e cila u ndërtua triumfalisht mbi rrënojat e pallatit në vitet 1970. Me muret e tij të mprehta të bardha prej mermeri, dritaret e pasqyruara prej bronzi dhe llambadarët e epokës së hapësirës, ​​ai u krijua për të shfaqur mrekullitë e socializmit. Mund të blini çelësa dhe kriklla smalti në një stil retro sovjetik, si dhe një çantë modeli të ndërtesës në Formo, versioni Lego i Gjermanisë Lindore, për 250 €.

Palast der Republik u godit me buldozer në 2006 dhe në vend të tij tani qëndron një rindërtim i çuditshëm i pallatit mbretëror barok, i ndërtuar me një kosto prej 680 milion euro për të strehuar muzeun e ri. Tani, 19 vjet pasi ai vendim u mor nga parlamenti gjerman, ai kurrë nuk është dukur kaq i gabuar.

Ashtu si një kështjellë imponuese Disneyland pa argëtim, Forumi Humboldt qëndron në mes të ishullit Muze të Berlinit, muret e tij ngjyrë bezhë dhe punimet e gurit të gdhendura fllad që shkëlqejnë me cilësinë joreale të një modeli dixhital me definicion të lartë. E ndarë së bashku nga regjistrimet fotografike, është një simulacrum për epokën e medias: një imazh i rindërtuar i një pallati, i bërë nga imazhe, për të projektuar një imazh të një të kaluare të idealizuar.

Ndjenja e takimit të një grupi skene konfirmohet kur ktheni kthesën dhe zbuloni se fasada lindore ka hequr plotësisht kostumin e periudhës. Ai përshëndet River Spree me një rrjet betoni të zhveshur, duke dhënë jehonë drithëruese të së kaluarës fashiste më të afërt.

Kompleksi kolosal ka një histori të pazakontë të origjinës, duke qenë një institucion i krijuar për të mbushur një ndërtesë, dhe jo anasjelltas. Konceptuar si një vend “për të treguar historinë universale të racës njerëzore nga perspektiva të shumta”, ai bashkon Muzeun Etnologjik të qytetit dhe Muzeun e Artit Aziatik, së bashku me hapësirat për Muzeun e Qytetit të Berlinit dhe Laboratorin e Universitetit Humboldt.

Shpresa është se do t’i japë koleksioneve nga Afrika, Amerika, Azia, Australia dhe Oqeania një skenë të barabartë me veprat e antikitetit klasik të ekspozuara në muzetë ngjitur. Por simbolika e rindërtimit të një pallati perandorak, e kurorëzuar me një kryqëzim të artë, si një vitrinë për plaçkën koloniale tani duket gati e keqgjykuar komikisht.