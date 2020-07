Dy bar-restorante dhe një lokal në Vlorë e Sarandë janë gjobitur pasi mbanin muzikën hapur pas orës 20:00.

Policia njofton se gjobat janë nga 1 milionë lekë për secilin nga administratorët e lokaleve. Mësohet se dy prej bar-restoranteve janë në Vlorë kurse lokali në Sarandë.

Ndërkohë që prej disa ditësh tashmë me akt normativ muzika nuk lejohet në asnjë ambient shërbimi pas orës 20:00 në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Kurse lokalet e natës dhe diskot e kanë të ndaluar kategorikisht hapjen.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Vlorë, Sarandë

Policia ka ndëshkuar me nga 1 milion lekë gjobë, administratorët e tre lokaleve, pasi u konstatuan duke ushtruar aktivitet me muzikë në kundërshtim me Aktin Normativ.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë evidentuar dy bar-restorante në Vlorë dhe një lokal në Sarandë që vazhdonin të ushtronin aktivitet me muzikë pas orës 20:00, në kundërshtim me Aktin Normativ, duke mos respektuar kufizimin e përcaktuar nga Policia e Shtetit.

Për secilin nga këto subjekte, me administratorë shtetasit G. L., K. N. dhe F. M., shërbimet e Policisë kanë vendosur masë administrative 1.000.000 lekë.

Policia e Vlorës apelon për të gjithë administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet, të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19