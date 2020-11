Prej gati 10 ditësh Myftiu i Shkodrës Muhamed Sytari ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Më datë 14 nëntor ai është dërguar drejt Turqisë për trajtim mjekësor.

Ditën e sotme ka qenë kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila përmes një postimi në Facebook ka dhënë detaje në lidhje me gjendjen shëndetësore të Myftiut Sytari.

Ademi ndan me qytetarët lajmin e mirë se gjendja shëndetësore e Sytarit është përmirësuar.

“Beteja me COVID nuk është e pamundur. Dua të ndaj me ju një lajm të mirë për shëndetin e Myftisë tonë të nderuar, Imam Muhamed Sytari i cili është përmirësuar.

Mbetemi me shpresë në rikthimin e shpejtë të tij në Shkodër pranë familjes dhe komunitetit së bashku me babain e tij. Me besim dhe shpresë lutemi për çdo shqiptar që po lufton me COVID-19”, shkruan Voltana Ademi.

Myftiu i Shkodrës Muhamed Sytari disa ditë më parë i është drejtuar me një mesazh nga Ankaraja shqiptarëve . Përmes një postimi në Facebook ai bëri thirrje për të pasur vëmendje për hir të fëmijëve dhe familjes.

Lidhur me infektimin e Sytarit, edhe presidenti Ilir Meta i ka uruar shërim të shpejtë, duke shpresuar që “të kthehet sa më parë për të festuar 30-vjetorin e hapjes së Xhamisë së Plumbit”.