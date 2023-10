Myftiu I Shkodrës Imam Muhamed Sytari I ftuar në emisionin Tonight në Star Plus ka folur për ditët që po vijnë të cilat kanë të bëjnë me ditëlindjen e profetit Muhamed. I pyetur nga gazetari Simon Shkreli Myftiu Sytari ka treguar që ndryshimi I kësaj date çdo vit ka të bëjë me kalendarin Lunar (Hënor).