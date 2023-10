Myftiu I Shkodrës Sytari u shpreh se këto ditë të shenjta aktivitetet janë nisur me fillimet e punimeve të xhamisë së Tophanës. Gjatë këtyre ditëve Imamët do të flasin për rëndësinë e misionit të të dërguarit të Zotit. Myftiu u shpreh se këto ditë është e rëndësishme të duam familjen tonë me parë dhe të shikohet fjala e mirë në përditshmërinë tonë, në këto ditë të shenjta dhe ta përfytyrojmë Pejgamberin çdo ditë në çdo vepër tonën dhe çdo fjalë që themi.