Zëvendëskryeministri Erion Braçe, ka dhënë një lajm të mirë për fermerët i cili shkruan se duke nisur nga dita e nesërme do të nisë aplikimi për naftë pa akcizë.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, Braçe i bën thirrje fermerëve që të aplikojnë pranë njësive përkatëse administrative nga nesër.

Gjithashtu ai bën me dije se kategoritë që përfitojnë janë fermerët individualë, shoqëritë e bashkëpunimit Bujqësor, si edhe personat fizikë apo juridikë që kryejnë veprimtari bujqësore.

Sipas tij ata do të përfitojnë: 1. 100% e sasisë së nevojshme për sipërfaqe deri në 10 hektarë; 2. 100% e sasisë së nevojshme deri në 10 hektare dhe, mbi 10 hektare sasinë e naftës me normative të reduktuar.

Postimi i Erion Braçes:

Neser/15 janar!

Nis aplikimi per nafte pa akcize,

Pa takse qarkullimi, pa takse karboni,

Pa tvsh perkatese!

Nafte 800 leke me pak!

Aplikoni nga neser!

Per bashkine Divjake e Lushnje, per tu ndihmuar, shkoni prane njesive administrative, ku nje nepunes u ndihmon te aplikoni online!

Shkoni!

Perfitojne:

1. Fermeret individuale

2. Shoqerite e Bashkepunimit Bujqesor

3. Personat Fizike apo Juridike qe kryejne veprimtari bujqesore

Sa perfitojne:

1. 100% e sasise se nevojshme per siperfaqe deri ne 10 HEKTARE

2. 100% e sasise se nevojshme deri ne 10 HEKTARE dhe, mbi 10 HEKTARE sasine e naftes me normative te reduktuar

Perfitimi per liter nafte:

1. 37 leke/liter Akcize

2. 27 leke/liter Takse Qarkullimi

3. 3 leke/liter Takse Karboni

4. 13.4 leke/liter TVSH respektive

Totali 80.4 leke/liter

DOKUMENTAT:

1. Nipt i fermerit aktiv per fermeret individuale

2. Nipt/nuis aktiv per personat fizik e juridik me aktivitet bujqesor

3. Toke Bujqesore ne pronesi ose ne perdorim me dokumentat perkatese

4. Madhesia totale e fermes

mbi 0.4 HEKTARE dhe parcele me te madhe se 0.1 HEKTARE.

Aplikoni aplikoni aplikoni:

Ne portalin e-albania, prane njesive administrative, drejtorive te bujqesise, adisa!

Paraqituni ne bashkine Divjake e #Lushnje per ndihme aplikimi.

Mos harroni:

Hoqem tvsh e taksen doganore per plehra kimike, pesticide, farera e fidane bujqesore;

Hoqem tvsh per mekaniken bujqesore e elementet e serave!

etj etj etj!

Kosto e punes ne bujqesi nuk ka qene kurre me e ulet!

Nderkohe;

Tatim fitimi e tvsh ne bujqesi e kemi bere zeeeeeroooooo!