Deri në mbylljen e listave të kandidatëve për deputetë me 8 mars, duket se në kampin socialist nuk do të mungojnë surprizat.

Kryeministri Rama e ftoi publikisht drejtoreshën e Spitalit Infektiv, Najada Çomo, për të qenë pjesë e listës së kandidatëve për deputetë të PS për zgjedhjet e 25 prillit.

“Të vijë me ne jo për tu bërë deputetja e radhës në një grup deputetësh dhe deputetesh, as për të lënë vijën e zjarrit për tu ulur në një nga karriget që janë shumë më të rehatshme sesa qëndrimi.Për të qenë aty sa herë që duhet që zëri I brendshëm I hapësirave ku lufta është kacafytëse me armikun.

Në mënyrë spontane nxora një sekret të vogël që nuk ishte presupozuar të dilte sot, pasi ne me shumë kënaqësi morëm aprovimin tënd. Ne nuk duam të bëhesh si ne por ne të bëhemi si ty” tha Rama.

Ftesën ja bëri në aktivitetin e sotëm në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit “Shëndetësia që duam”, ku teksa foli me superlativa për mjeken, Rama tha se ka marrë aprovimin e saj.

“Jam me simbolin e kësaj lufte, heroinë të vijës së zjarrit. Me një imazh të mirënjohur për të gjithë ju, profesoreshën, komandante e spitalit Covid 1 Najadën që e kam ftuar për të sjellë një dëshmi ndryshe nga vija e zjarrit”.

Najada Çomo është një nga personat që janë rreshtuar që në ditën e parë të pandemisë në vijën e parë të betejës me COVID.