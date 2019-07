Pasi akuzon qeverinë Rama për kapje të shtetit dhe korrupsion, kryetari i PDK-së, Nard Ndoka deklaron se opozita duhet të kthehet në alternativë, por që të ndodhë kjo, i kërkon Lulzim Bashës që të deklarojë publikisht se nuk do ketë taksë për rrugët dhe se çmimi i naftës, energjisë elektrike, e ujit të pijshëm do të jetë më i lirë.

“Rast unikal. Pushteti bën grusht shteti. Godet këdo që i del përpara! Rrëzon Gjykatën Kushtetuese, shpartallon Gjykatën e Lartë, i hap luftë frontale Presidencës, detyron Opozitën të dalë në rrugë, bllokon KLSH, merr peng Prokurorinë, nënshtron Shërbimet e Sigurisë, keqpërdorë Policinë e Shtetit, dhunon e përçan Artistët, fyen Akademinë e Shkencave, pushton me forcë të gjitha Bashkitë në vend. Vjedh, braktis e shembë pronat private e publike. I hap luftë medias së pavarur, blen copa të saj, godet portalet, përbaltos dhe dhunon gazetarët kundërshtarë, sponsorizon bythë-lëpirësit. Rilindja ka blerë vullnetin e popullit, ka blerë deputetët e Opozitës në Kuvend, ka blerë media-n, ka blerë Artistë, ka blerë edhe qytetarë që po i shemb pronat, ka blerë të ardhmen e shqiptarëve.

Një pushtet pushtues, që operon si bandë, duke dhunuar ligj e kushtetutë dhe këdo që i del përpara! Po tani? Ky është fundi i tij, me votë ose me forcën e ligjshme të protestës. Kjo bandë në pushtet duhet të ndalet dhe të largohet me çdo çmim që ka liria. Qëndrimi më tej është fatkeqësi kombëtare dhe përgjegjësi për të gjithë shqiptarët që kanë vendosur të qëndrojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Opozita duhet t’u prijë qytetarëve, jo duke menaxhuar zemërimin e tyre, por duke i garantuar se kjo kauzë është gjithçka. Opozita duhet të kthehet në alternativë dhe shpresë për nesër, duke deklaruar publikisht se nuk do ketë taksë për rrugën, se çmimi i naftës, energjisë elektrike, e ujit të pijshëm do të jetë më i lirë.

Biznesi do çlirohet nga taksa progresive, se ekonomia do çlirohet nga monopolet, se shteti do jetë njësoj për të gjithë. Edi Rama ka marrë tatëpjetën e vet politike, morale, ndërkombëtare e qytetare. Rilindja është shkërmoqur në sytë e shqiptarëve. Lulzim Basha, si Lider i Opozitës së Bashkuar, sot ndjehet më i fortë se kurrë, forca politike e morale e opozitës nuk është pushteti në Kuvend, as punësimet në disa Bashki, por mbrojtja e interesit publik, qëndresa, idetë, vizioni dhe programi politik për nesër. Populli ka folur me protestat më të mëdha që ka njohur pluralizmi, ka konfirmuar mazhorancë të re. Është detyrë e Opozitës të gjejë formën, mënyrën, rrugën për të marrë përgjegjësi institucionale” shprehet ai