NASA ka humbur kontaktin me sondën e saj Voyager 2, miliarda milje larg Tokës, pasi i dërgoi komandën e gabuar, ka zbuluar agjencia hapësinore. Muajin e kaluar, anija kozmike – duke eksploruar hapësirën që nga viti 1977 – e anoi antenën e saj për të treguar dy gradë larg nga Toka pasi u bë gabimi. Si rezultat, sonda ka ndaluar marrjen e komandave ose dërgimin e të dhënave. NASA tha se shpreson se komunikimi do të rifillojë kur sonda do të rivendoset në tetor.

Voyager 2 është më shumë se 19.9 miliardë km nga Toka, ku po lëviz me rreth 55.346 km/h përmes hapësirës ndëryjore. Që nga 21 korriku, sonda pioniere nuk ka qenë në gjendje të marrë komanda ose të dërgojë të dhëna në Rrjetin Hapësinor të Thellë të NASA-s. Megjithatë, ka shpresë për sondën që ka gati 46 vjet në misionin e saj.

Ndërkohë, NASA pret që anija kozmike e ngarkuar me instrumente shkencore të mbetet në trajektoren e saj të planifikuar nëpër univers.Voyager 2 dhe binjaku i tij Voyager 1 janë anijet kozmike të vetme që operojnë jashtë heliosferës, flluskës mbrojtëse të grimcave dhe fushave magnetike të krijuara nga Dielli. Ato arritën hapësirën ndëryjore në vitet 2018 dhe 2012 respektivisht.