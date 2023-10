“NATO duhet të rikthejë kontrollin në veri të Kosovës ose të përballet me dhunën e vazhdueshme midis serbëve etnikë dhe shqiptarëve në rajon”, sipas kryeministrit Edi Rama, i cili shprehet kështu në një intervistë për “The Financial Times” dhe e quan situatën në Kosovë një pikë të nxehtë. Rama shprehet se Kosova është tashmë një tokë e pazëvendësueshme, ku kriminaliteti dhe nacionalizmi po përplasen në një mënyrë shqetësuese. Kufiri midis krimit dhe politikës po bëhet i pavlerësuar, sipas kryeministrit. Në përgjigje të kësaj, NATO ka thënë se do të vendosë më shumë trupa paqeruajtëse për të stabilizuar situatën, dhe Gjermania dhe Britania e Madhe kanë premtuar që do të dërgojnë qindra ushtarë për të ndihmuar forcën ekzistuese prej 4,500 trupash në mbajtjen e rajonit nën kontroll.

Rama gjithashtu përkrah një konferencë të nivelit të lartë me pjesëmarrjen e liderëve të Francës dhe Gjermanisë, dhe riangazhimin e SHBA-së. Kryeministri thotë se kishte tërhequr vëmendjen për përkeqësimin e situatës së sigurisë në Kosovë gjatë një samiti të NATO-s në korrik. Qëllimi ishte njohja e plotë e Kosovës në BE dhe në Kombet e Bashkuara, por Rama e shprehet se e kupton se kjo është një sfidë komplekse që kërkon lidership. Ndërkohë, për shkak të kërcënimit të rritur të sigurisë për shqiptarët në Kosovë dhe rajonin në tërësi, Rama thotë se është e rëndësishme të flitet hapur.

Ai thekson se paqëndrueshmëria në Ballkanin Perëndimor i shërben interesave të Moskës, dhe ndonjëherë, Kremlini mund të kërkojë të ndërhyjë për të krijuar tensione në rajon. Përveç kësaj, edhe pse nuk ka prova konkrete të ndërhyrjes ruse në situatën e tanishme, Rama thotë se ky është një deduktim i natyrshëm duke “pasur parasysh taktikat që Rusia ka përdorur në vende të tjera të botës”. Ai shton se “Kosova ka qenë një mjet që mund të përdoret nga rusët për të përkeqësuar situatën në rajon.”