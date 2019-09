Është ndarë nga jeta në Hungari në moshën 32 vjeçare gazetarja e RTK-së Ardita Sylejmani. Gazetarja me origjinë nga Gjilani dyshohet se ka humbur jetën lindjes së fëmijës.Ajo ka lënë pas vetes tre fëmijë, përfshirë edhe vajzën e sapolindur.

Dyshimet e para janë se ajo ka pasur komplikime shëndetësore ndërsa përkundër përpjekjeve të mjekëve, nuk ka arritur të mbijetojë.

Ardita së fundmi ka punuar në Radio Televizionin e Kosovës. Për vite me radhë shërbeu me korrektësi dhe pasionin e një gazetareje model dhe me ambicie, andaj edhe do të lë gjurmë të përhershme në fushën e gazetarisë.

Ajo është bashkëshortja e Shpend Bllacës, i punësuar në stafin diplomatik të Republikës së Kosovës në Hungari.