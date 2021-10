Është ndarë nga jeta ish-atleti shqiptarë Suat Jegeni, në moshën 79-vjeçare. Jegeni ishte ndër pionerët e parë të atletikës shqiptare dhe një maratonomak.

KUSH ISHTE SUAT JEGENI

Suat Jegeni lindi më 25 mars 1942 në një familje patriotike. Gjyshi i tij ishte vëllai i vogël i vëllezërve A.S.N Frashëri dhe gjyshja motra e firmëtarëve të pavarësisë Toptani. Emri i tij është ai i profesionistit dhe në 10 garëshin e parë në Shqipëri. Që në vitin e parë të pjesëmarrjes së tij në këtë garë ai do të arrijë të shpallet kampion i Shqipërisë, madje do të arrijë të vendosë dhe rekordin kombëtar, që do të ishte vetëm fillimi për të.

Në vitin 1966 ai mori pjesë në Europianin e Budapestit, ku patjetër do të linte gjurmët e tij. Në atë kompeticion që ishte dhe i pari për Shqipërinë në këtë disiplinë, ai arriti që të fitonte garën e 1500 metrave, që ishte dhe gara e preferuar e tij. Më vonë punoi si pedagog në institutin e fiskulturës “Vojo Kushi”. Suati pati një karrierë me mbi 20 rekorde në sport. Ai arriti që të thyente shumë rekorde kombëtare të garave që ishin në përbërje të 10 garshit, si kërcim me shkop, 400 m.