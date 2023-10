Kanalet e ujerave te larta ishin shkaktaret kryesore te permbytjeve ne Qarkun e Lezhes nje vit me pare. Nisur nga kjo situate, Drejtoria e Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit po vijon nderhyrjen per te shmangur perseritjen e kesaj problematike. Drejtori DRUK Nikolin Prendi bën te ditur se tashme i eshte dhene zgjidhje shqetesimeve te banoreve te Mamurrasit ne Kurbin, Zadrimes, Zejmenit e Kolshit ne Lezhe.

Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit në Lezhë po bashkëpunon me te gjitha bashkite per tu ardhur ne ndihme atyre ndersa ka garantuar se edhe hidrovoret jane ne gadishmeri te plote dhe kane zgjidhur problemet aty ku ato ishin bere shkak per permbytje.

Gjate kesaj periudhe është kryer nje volum pune prej 650 mij m3 dhera dhe keto nderhyrje vijojne ende. Problem mbeten pritet malore pasi nuk eshte nderhyre per pastrimin e tyre e per pasoje inertet mbushin grykat e kanaleve kulluese duke rritur rrezikun e permbytjeve.