Ka nderruar jete ne moshen 54-vjeçare humoristi i njohur shkodran Anton Krosaj.

Ai vuante prej kohesh nga nje semundje e rende.

Star Plus TV i shpreh ngushellimet familjareve te tij.

Anton Krosaj u lind më 26 Janar 1966 në Shkodër, Shqipëri. Ai nisi si aktor me Fabrikën e Duhan-Cigareve, Shkodër. Gjatë kësaj kohe mori pjese ne shumë shfaqje dhe luajti shumë role ne shfaqjet e Fabrikës Duhan-Cigare. Më pas nisi si aktor me Estradën Profesioniste Shkodër në 2003.

Në vitin 1985 mbaroi Shkollën e Mesme Industriale. Ka marre pjesë në disa komedi të RTSH-së me regji të Arjan Culiqi. Disa nga to janë Para nga qielli, Piruet, Pesha e gruas sime, Pavioni zero, Personazhe ne kurth. Me estradën profesioniste ka luajtur ne komeditë :

O vajzën o komunën

Vëllai nga babai

Surpriza

Big Brother Shkodra 1

Big Brother Shkodra 2

Martesë me Intenet

Zef Deda Show 3

Bujar Qamili Show 2

Lumturi në Fukarallek

Je Shkodran në qoftë se

Humor me shkolle te mesme etj.

Ka vene në skenë 3 shfaqe për fëmijë :

Gëzuar 2015

Gëzuar 2016

Pranverë për fëmijë