Banoret e fshatrave Thirre, Sang dhe Hebe ne Mirdite e pershkallzuan reagimin e tyre kunder ndertimit te heceve dhe fabrikes se ujit ne kete zone. Ata vendosen nje çader prane kantierit te ndertimit ku do te qendrojne per te penguar punimet te cilat vijojne edhe pas vendimit te bashkise Mirdite e cila i pezulloi qe prej dates 28 shkurt.

Banoret shprehen te vendosur ne betejen e tyre dhe ju bejne thirrje institucioneve shteterore qe te mos behen pale me paligjshmerine.

Me 28 shkurt bashkia Mirdite pezulloi punimet dhe gjobiti kompanine me 3 milion leke, per shkak te mungesave ne dokumentacion. Pavaresisht te ketij vendimi puna ne terren ka vijuar deri kete te hene.