Ish-deputeti i Partisë Socialiste Eduart Ndocaj është angazhuar maksimalisht në mbështetje të kandidateve të opozitës për zgjedhjet e 14-majit.Vemendja e tij është përqëndruar tek Bashkia e Lezhës dhe Mirditës, ku prej kohesh po zhvillon takime me emigrantet e këtyre zonave që jetojnë në Itali.Të bashkohemi me Pashk Gjonin në Lezhë dhe Albert Mëlyshin në Mirditë, ishte thirrja e ish-deputetit Ndocaj gjatë një takimi me emigrantet në rajonin e Lombardisë.

Pashk Gjoni për Lezhën dhe Albert Mëlyshi për Mirditen janë e vetmja shprese për ti ndryshuar këto zona thotë ish-deputeti Eduart Ndocaj, i cili është i binduar se vullneti i qytetareve për ndryshim do të triumfoje me 14-maj.

Dhjetra emigrante Lezhjan dhe Mirditor pritet të bëhen pjesë e zgjedhjeve vendore të 14-majit në mbështetje të kandidateve të opozitës Pashk Gjoni dhe Albert Mëlyshi.