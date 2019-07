Ndotje e madhe nga Algat,sheslonge te boshatisura dhe biznese te mbyllura eshte kjo panorama qe te ofrohet ne pikun e sezonit turistik ne vijen bregdetare te Vainit. Prej dy vitesh kjo zone qe dikur ishte tejet e frekuntuar kryesisht nga te huajt, sot eshte ndotur masivisht si shkak i shkarkimeve nga impianti i ujerave te zeza qe derdhen ne Lagune. Pronaret e bizneseve thone se si pasoje e ndotjes, pushuesit po largohen, ndersa jemi te falimentuar. Ata fajesojne doren e njeriut, vete ministrin, si pergjegjesin kryesor te shkatetrrimit te zones

Specialist mjedisi me heret kane bere me dije se kemi të bëjmë nje knetizim ekstrem qe sjell impakte te shumellojshme.Ndonese jane me dhjetera institucione e agjensi qe merren me zonen bregdetare dhe turizmin, ende nuk eshte bere asnje nderhyrje per pastrimin plazhit.