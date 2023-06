Vijimi i punës me ritem me të shpejtë se 4 vitet që lam pas, do të jetë objektivi i Kryebashkiakut të Lezhës Pjerin Ndreu në mandatin e dytë qeverises në krye të kësaj njesie vendore.Në një inverviste per Star Plus, Ndreu thotë se janë gati disa projekte të cilat do të financohen, duke ju dhënë zgjidhje njësërë problematikash që ka Lezha.

Investitor shqiptar dhe të huaj që janë ofruar për të investuar në agrokultur dhe turizem, projekte që do ti japin zhvillim të madh zonës thotë Ndreu.

Lezha ka njohur investime të rëndësishme gjatë viteve të fundit një pjesë e së cilave të përfituara fale programit të rindërtimit nga tërmeti, por ka ende shumë punë për të bërë për tranformimin e këtij qytetit dhe Njesive Administrative.