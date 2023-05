Bashkia Lezhë ishte drejt falimentimit, nëse nuk do e merrnim drejtimin e saj në vitin 2019-të.Kështu u shpreh kandidati i Partisë Socialiste Pjerin Ndreu, gjatë një takimi elektoral që zhvilloj me banoret e lagjes “SMT” të qytetit të Lezhës.Teksa përmendi ndërhyrjet e realizuara gjatë këtij mandati në këtë lagje, Pjerin Ndreu premtoi ndryshim rrënjësor në 4 vitet e ardhshme, duke deklaruar se ky qytet nuk meriton drejtim nga njerez me zero identitet politik.

Pjesë e këtij takimi elektoral ishin dhejtra banor të lagjes “SMT”, duke garantuar mbështetjen e tyre për Pjerin Ndreun dhe Partinë Socialiste në zgjedhjet vendore të 14-majit.