Lagjia “Skëndërbeg” në qytet dhe fshati Spiten ishin ndalesa e radhes e kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë Lezhë, Pjerin Ndreu. Në takimin elektoral me banorer e kësaj lagjeje Ndreu tha se kjo zonë ka njohur mbështetjen maksimale nga Bashkia Lezhë, duke deklaruar se do vijojnë investimet për ndryshimin rrënjësor të të gjithë qytetit.

Ndërsa në takimin elektoral me banoret e Spitenit Kandidati Socialist për Lezhën Pjerin Ndreu tha se në mandatin e ardhshem, kjo zonë nuk do të ketë më probleme me infrastrukturen rrugore.

Edhe në këtë takime Pjerin Ndreu mori mbështetje masimale nga banoret për të vijuar nja mandat të dytë në krye të Bashkisë Lezhë.