Si sot, dhjetë vjet më parë sot, Space Shuttle Atlantis u ulë në tokë për herë të fundit, duke sinjalizuar fundin e një epoke për agjencinë hapësinore të Shteteve të Bashkuara – NASA. Orbiteri historik që ishte sinonim i udhëtimit në hapësirë më në fund ishte pensionuar.

Pa një mjet tjetër për të dërguar astronautë amerikanë në hapësirë, NASA iu drejtua Rusisë për t’i dërguar në mënyrë të sigurt astronautët e saj në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës dhe i riktheu në tokë. Ky partneritet lulëzoi për gati një dekadë derisa NASA doli me një plan të ri: të angazhojë kompani tregtare për të ndërtuar anije kozmike të afta për të transportuar astronautët e saj.

Në këtë epokë të re të udhëtimit në hapësirë, NASA nuk do të ndërtonte më automjetet, por në vend të kësaj do të rezervonte udhëtime me anije kozmike private, raporton aljazeera.

Për këtë qëllim, në vitin 2014, agjencia amerikane e hapësirës zgjodhi dy kompani të ndryshme për të ndërtuar taksitë e saj të ardhshme të hapësirës – SpaceX të Elon Musk dhe prodhuesit të aeroplanëve Boeing. Të dy kanë ndërtuar trashëgiminë e programit të anijes, transmeton Telegrafi.

Dhjetë vjet pas luftës së tij të fundit, këtu është një vështrim prapa se si anija ndihmoi në formimin e ideve tona për njerëzit në hapësirë nga disa prej astronautëve që bartte.

Puna e NASA-s

NASA lansoi anijen e saj hapësinore pas ditëve të lavdisë së epokës të Apollonit. Një makinë madhështore, anija me krahë – e cila lëshohej si raketë dhe ulej si aeroplan – ishte e aftë të fluturonte shumë herë.

Në total, NASA dërgoi pesë nga këto makina fluturuese në hapësirë: Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery dhe Endeavour (një anije e gjashtë, Enterprise, drejtoi provat e fluturimit, por kurrë nuk e bëri atë përtej atmosferës së Tokës). Flota e orbitave “fab five” fluturoi për tre dekada, duke ndryshuar mënyrën e hyrjes në hapësirë.

Gjatë asaj kohe, u ndërtua Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës, astronautët u bënë më shumë sesa vetëm pilotë ushtarakë dhe shumë satelitë të rëndësishëm u lëshuan, duke përfshirë Teleskopin Hapësinor historik Hubble.

“Anija ishte me të vërtetë një nga automjetet më unike të ndërtuara ndonjëherë”, i tha Al Jazeeras, Chris Ferguson, një ish-astronaut i NASA-s që ishte komandanti i misionit të fundit të anijes.

“Të kesh një mundësi për të qëndruar pranë një anije kozmike është shumë e veçantë”, shtoi Ferguson, tani një astronaut i Boeing. “Është thelbësore për vendin dhe për botën të jetë në gjendje të shohë gjërat që mund të bëjmë kur vendosim mendjen për të”, tha ai.

Anijet hapësinore fluturuan në 135 misione, por ishin shumë të kushtueshme për tu nisur dhe mirëmbajtur. Në të kundërt, automjetet e ekuipazhit komercial të ditëve të sotme janë anija kozmike më e efektshme me vlerësim njerëzor që NASA ka fituar, duke marrë më pak se shtatë miliardë dollarë për dy sisteme të ndryshme anijesh, sipas një analize të të dhënave të agjencisë hapësinore amerikane nga jo-fitimprurëse Shoqëria Planetare.

Në krahasim, anija kozmike kushtoi më shumë se 27 miliardë dollarë për tu zhvilluar (e dyta pas Apollo) dhe anijet nuk ishin pa rrezik, siç dëshmohet nga humbja e Challenger dhe Columbia në vitin 1986 dhe 2003.

NASA vendosi të nisë një rrugë të re, duke dërguar flotën e saj të emisarëve hapësinorë në të gjithë vendin për të frymëzuar gjeneratën e ardhshme të inxhinierëve dhe shkencëtarëve të raketave.

Rritja e udhëtimeve komerciale në hapësirë

Para se rrotat e anijes të prekeshin gjatë këtij misioni përfundimtar në vitin 2011, NASA e dinte se ishte drejtuar në një rrugë tjetër.

Elon Musk kishte themeluar SpaceX në 2002 me qëllimin për të lëshuar përfundimisht njerëzit në hapësirë. Dhe Boeing tashmë ishte një lojtar kryesor në industrinë e hapësirës ajrore.

Në vitin 2014, NASA i dha Boingut një kontratë 4.2 miliardë dollarë dhe SpaceX një 2.6 miliardë dollarë për të filluar një kërkim për të ndërtuar taksitë e ardhshme hapësinore të NASA-s.

Për këtë qëllim, NASA zgjodhi një ekuipazh të astronautëve të saj për të punuar drejtpërdrejt me SpaceX dhe Boeing dhe hua ekspertizën e tyre për ndërtimin e automjeteve më të mira të mundshme.

Ferguson u bashkua me Boeingun pasi u largua nga zyra e astronautëve dhe u bë astronauti i parë privat. Ai ndihmoi në hartimin e anijes kozmike Starliner, e cila do të nisë në misionin e saj të dytë të papastruar më vonë këtë muaj.

Gjatë misionit 10-ditor, anija do të fluturojë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, do të ankorohet dhe më pas do të kthehet në shtëpi. Kompania fillimisht nisi anijen e saj Starliner në dhjetor të vitit 2019, por nuk arriti të mbërrinte në stacionin hapësinor pasi automjeti përjetoi një anomali gjatë fluturimit.

SpaceX, e cila ndërtoi kapsulën e saj Crew Dragon, ka nisur tre misione astronautësh deri më sot. Kompania u bë kompania e parë private e fluturimeve hapësinore që nisi njerëzit në orbitë, duke kthyer fluturimet njerëzore në tokën e SHBA për herë të parë që nga viti 2011.

Ai fluturim, i quajtur Demo-2, shpërtheu nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida më 30 maj, 2020. Brenda tij ishin dy astronautë të NASA-s: Bob Behnken dhe Doug Hurley. Dyshja testoi sistemin e automjetit në fluturim, madje duke kontrolluar manualisht anijen ndërsa po dilte për në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës.

Pas një qëndrimi dy mujor në postën orbitale, dy astronautët u kthyen në Tokë, duke u përplasur në Bregun e Gjirit për herë të parë që nga programi Apollo.

Misioni i tyre ishte një sukses i madh dhe provoi se partnerët komercialë të NASA-s kishin atë që duhet për të filluar dërgimin e astronautëve rregullisht. Fluturimi i parë operativ u porosit për nëntor të vitit 2020 dhe përfshinte partnerin e parë ndërkombëtar – Japoninë.

Astronauti japonez, Soichi Noguchi i Agjencisë Hapësinore Hapësinore Japoneze u bashkua së shpejti nga dy partnerë të tjerë ndërkombëtarë: Akihiko Hoshide nga Japonia dhe Thomas Pesquet i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, transmeton Telegrafi.

Këta dy astronautë, së bashku me Megan McArthur dhe Shane Kimbrough të NASA-s, përbëjnë grupin Crew-2 të astronautëve që së fundmi u nis në stacionin hapësinor në prill 2021.

Jan Worner, ish-drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, shprehu besimin e ESA-s në të dy SpaceX dhe programin e ekuipazhit të NASA-s si një e tërë.

ESA ka rezervuar vende për astronautët e saj në dy fluturimet e ardhshme, duke përfshirë misionin Crew-3 që SpaceX po planifikon të nisë në tetor.

Sapo Boeing të përfundojë me sukses provën e dytë të fluturimit orbital, kompania do të nisë ekuipazhin e saj të parë. Ky fluturim, i quajtur CFT-1, është planifikuar të fillojë më vonë këtë vit.

Ndjekja e ëndrrave

Sandy Magnus, një ish-astronaut i NASA-s, i cili gjithashtu fluturoi në misionin e fundit të anijes, i tha Al Jazeera se automjetet aktuale që po lëshohen në hapësirë janë pjesë e trashëgimisë së programit të anijes.

“Ju mund të shihni anijet në muze dhe më pas të shikoni automjetet që ata ndihmuan të frymëzojnë në të vërtetë nisjen e njerëzve”, tha Magnus.

Nicole Stott, një ish-astronaut i NASA-s që fluturoi me anijen hapësinore, thotë se shpreson që një ditë, një nga partnerët komercialë të NASA-s të ndërtojë një aeroplan më të ngjashëm me anijen.

Kjo sepse kishte aftësi që asnjë zanat tjetër nuk i ka tani, përfshirë aftësinë për të shërbyer satelitët në orbitë, siç është Teleskopi Hapësinor Hubble.

“Anija ishte me të vërtetë e veçantë dhe kishte disa aftësi unike”, tha Stott për Al Jazeera. “Do të doja të shihja një orbitër me krahë që fluturonte një ditë në të ardhmen”, shtoi ai.

Për fat të mirë për Stott, ka një kompani atje që po punon për një dizajn të aeroplanit hapësinor. Sierra Nevada Corporation po ndërton një version miniaturë të anijes hapësinore të quajtur Dream Chaser.

Kjo kompani hapësinore komerciale në pritje ka prishur një kontratë fitimprurëse të NASA-s që do të ndihmojë në dërgimin e më shumë ngarkesave në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës.

NASA hapi raundin e dytë të kontratave të mallrave komerciale në vitin 2016, në fund të fundit duke zgjedhur tre kompani për të dorëzuar mallrat: SpaceX, Northrop Grumman dhe Sierra Nevada. Secila kompani do të paguhet për të dorëzuar një numër të caktuar të misioneve të ngarkesave në stacionin hapësinor.

Të dy SpaceX dhe Northrop tashmë kanë filluar dorëzimin e marrëveshjes së tyre, ndërsa Dream Chaser është ende duke u përpjekur të zbresë nga toka.

Ngjashëm me anijen që frymëzoi modelin e saj, Dream Chaser do të lëshojë në majë të një rakete – në këtë rast, një United Launch Alliance Atlas V ose Vulcan Centaur – dhe të ulet si aeroplan në një pistë në Kennedy Space Center.

Dream Chaser do të lejojë që disa kërkime të gjurmohen shpejt në Tokë në vend që të presin një udhëtim në shtëpi me një Dragoit. Nëse gjithçka shkon sipas planit, nisja e parë mund të bëhet diku vitin e ardhshëm.