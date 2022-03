“Topi i Artë”, çmimi më prestigjioz në botë për një futbollist, pëson ndryshime. “France Football”, e cila e ka organizuar çmimin që në edicionin e parë më 1956 ka zyrtarizuar katër rregullat e reja, të cilat hyjnë në fuqi këtë vit. Çmimi do të pasojë sezonin futbollistik. Në hartimin e listës së kandidatëve për trofeun do të kontribuojnë edhe disa emra “të jashtëm”, do të zvogëlohet në 100 numri i zgjedhësve dhe së fundi do të saktësohen më mirë kriteret që duhen marrë parasysh për zgjedhjen e fituesit. Katër risitë e “Topit të Artë” nuk do të jepet më në fund të vitit kalendarik (mes nëntorit dhe dhjetorit), por në fund të sezonit futbollistik, duke filluar nga 2021-2022. Kupa e Botës në Katar (21 nëntor-18 dhjetor 2022) do të jetë pra pjesë e edicionit 2023 të “Topit të Artë”.

Përpilimi i listës së kandidatëve (30 për meshkuj, 20 për femra dhe 20 për trofetë “Jashin” dhe “Kopa”) nuk do të bëhen vetëm nga gazetarët e “France Football” dhe “L’Equipe”. Atyre do t’iu shtohen edhe disa emra të shkëlqyer. Për vitin 2022 do të jetë Didier Drogba, ambasadori i “Topit të Artë”, gazetari sportiv vietnamez Truong Anh Ngoc, gazetari nga Zelanda e Re, Gordon Watson. Ndër femrat, juristja çeke Karolina Hlavackova, e vetmja që ka treguar podiumin e duhur 2021, do të japë njëzet nominimet e saj. Për të shmangur votat “ngjyrëshe” dhe për t’i dhënë çmimit më shumë besueshmëri, ndërkohë që dëshiron të ruajë një kriter demokratik, “France Football” ka vendosur ta ulë numrin e gazetarëve që votojnë për triumfin final në 100, që do të përfaqësojnë 100 kombet e para të renditjes së FIFA-s (50 për femra).

Së fundi, tre kriteret e reja që do të merren parasysh për zgjedhjen e futbollistit më të mirë të vitit do të jenë performanca dhe personaliteti individual i kandidatit, performanca dhe fitoret kolektive të ekipit të tij, datëlindja e lojtarit dhe “fair play” i tij.