Duke nisur nga 1 qershori, Shqiperia do te hape kufinjte tokesore me vendet fqinje si Kosova, Maqedonia, Mali I Zi e Greqia, ndersa plazhet do te happen me 1 qershor vetem per hotelet ndersa per qytetaret me 10 qershor.Kryeministri Edi Rama njoftoi edhe ngritjen e nje autoriteti licensues te plazheve per subjektet private, ndersa tha se nuk do te njohen licensat e vjetra pa autorizimin e ketij institucioni.

Deri ne fund te muajit, Kryeministri u shpreh me tej seqeveria do te kete strategjine e re per transportin public, duke e hapur pjese pjese.Kryeministri njoftoi gjithashtu se kjo do te jete java e fundit e kufizimit dhe orareve ne Tirane dhe gjithe qytetet e tjera, por fundjava pa makina do te mbetet ne fuqi edhe per 2 te shtuna e te diela te tjera dhe me pas do te rikthehet serish pas sezonit te veres sin je menyre e re jetese

Ngërçi ekonomik i krijuar në si pasojë e pandemisë, Rama tha se është optimist dhe shpresëplotë që në 4 mujorin e fundit të viti me planin e ri kombëtar mund të vendoset rimëkëmbja ekonomike familjare dhe e shtetit ashtu siç ishte para pandemisë dhe viti tjetër të kalohet ky ngërç i krijuar.