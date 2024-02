Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten dashuria është vërtet triumfuese, ndaj përfitoni prej saj. Nëse ka pasur debate dhe tensione me partnerin, përpiquni t’i sqaroni gjërat. Në punë ka ardhur koha të korrni frytet e angazhimit tuaj. Përgatituni për lajme, ndryshime dhe transferime, pa u shqetësuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten mund të rizbuloni dashurinë nëse jeni beqar ose të rikuperoni pasionin me partnerin, i cili kohët e fundit është zbehur pak. Në veçanti, fundjavat do të jenë vërtet të favorshme. Një ditë e shkëlqyer edhe në punë, mund të gjeni qetësi dhe mirëkuptim me kolegët tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten një ditë e çmendur nga pikëpamja sentimentale. Ju alternoni momentet po dhe jo dhe për këtë arsye jeni fare poshtë në hale. Matni fjalët tuaja me kujdes, nëse nuk doni të thoni diçka shumë dhe pastaj pendoheni. Në punë mund të ketë disa tensione dhe mosmarrëveshje me kolegët, por gjithçka do ia dalë dhe do prodhoni diçka pozitive.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ndjenjat e tua janë paksa të tilla, ke ndryshime humori që përforcohen në fundjavë. Matni mirë fjalët tuaja nëse nuk doni të thoni diçka shumë. Gjërat po përmirësohen në punë, por dyshimet mund të kthehen në fundjavë. Hiqeni pak nga priza.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ka një tension të caktuar në ajër që ju pushton dhe ju bën nervoz. Ndoshta kjo varet mbi të gjitha nga partneri juaj, i cili nuk ju emocionon më si më parë. Dhe pastaj përpiquni të flisni me njëri-tjetrin dhe të sqaroheni. Gjërat po përmirësohen në punë, por ju mësoni të dëgjoni të tjerët. Nuk mund të bëni gjithçka vetëm.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten kjo është një ditë me të vërtetë premtuese, çfarëdo që dëshironi ose duhet të bëni. Ata që janë beqarë mund të kenë takime të këndshme, është koha që të ktheheni në rrugën e duhur pas një periudhe të komplikuar. Në punë dëshironi një ndryshim peizazhi. Mos u shqetësoni, dikush do t’ju trokasë në derë, duke vlerësuar vlerën tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten përfitoni nga kjo fundjavë për t’u rikuperuar dhe relaksuar. Ju duhet si fizikisht ashtu edhe mendërisht, sepse po vini nga një periudhë shumë stresuese. Në punë kjo është një kohë rikuperimi, edhe nëse ka ende vështirësi për të përballuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Hëna është e favorshme dhe ky është një lajm i shkëlqyer. Në dashuri mund të keni eksperienca të bukura, sidomos nëse jeni vetëm prej kohësh. Mundësi të shkëlqyera në punë, më me fat mund të marrin një ofertë tërheqëse. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten në dashuri ju hapet një fazë rikuperimi fitimprurëse, por pas disa çastesh definitivisht jo. Përfitoni nga fundjava për të biseduar me partnerin tuaj dhe për të sqaruar gjërat, qoftë edhe me çmimin e disa kompromiseve të vogla. Në punë keni rizbuluar dëshirën për të bërë dhe demonstruar vlerën tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten përfitoni nga ky qiell i shkëlqyer për shenjën tuaj. Venusi, Marsi dhe Jupiteri janë të favorshëm për ju, jo keq! Në punë së shpejti do të ketë një detyrë të re, e ndoshta edhe rritje rroge. Tregoni se e meritoni dhe jepni 100%

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten përfitoni nga fundjava për të qenë së bashku me partnerin dhe miqtë tuaj të përjetshëm. Në punë jeni shumë të lodhur edhe sepse jo të gjithë njerëzit e afërt ju respektojnë dhe janë në anën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten një moment i pafat nga pikëpamja sentimentale, por mes të shtunës dhe të dielës do të ketë implikime pozitive. Në punë gjërat janë të ngadalta, sidomos nga pikëpamja e punës. Deri në pranverë do të jeni në gjendje të rikuperoni me Jupiterin e favorshëm.