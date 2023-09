Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Qielli flet për ndjenjat dhe ju duhet të kënaqeni me ndikimin pozitiv të yjeve. Do të jeni në gjendje të hiqni mundësitë dhe zgjidhjet e shkëlqyera për të ardhmen. Në punë bëni kujdes që të zgjidhni projektet që do të përfundoni mirë. Përndryshe rrezikoni të përballeni me gabime dhe zgjedhje të gabuara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ju e keni çliruar veten nga hëna e kundërt edhe nëse kjo nuk do të thotë të jeni në gjendje të zgjidhni të gjitha problemet e dashurisë. Gjithçka duket të jetë e ngadaltë në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri duhet të jeni shumë të kujdesshëm në këtë ditë dhe të mos bëni lëvizje të rrezikshme. Në punë është një moment mërzie, kërkoni stimuj të rinj edhe këtë ditë të premte.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten ditë e bukur për dashurinë dhe në punë, bëni kujdes të mos u jepni hapësirë ​​zënkave të kota me kolegët. Rrezikoni të prishni marrëdhënien e punës dhe atmosferën e mirë me ata që ju rrethojnë. Jini veçanërisht të kujdesshëm që të mos debatoni me eprorët.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten dita është ideale për të bërë një lëvizje në dashuri, veçanërisht nëse ka dikë që ju pëlqen. Në punë vlerësoni mirë propozimet e reja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten kujdes nga provokimet në dashuri, do të ishte më mirë të mos nervozoheni. Në punë mirë për ata që kanë biznesin e tyre. Mund të realizoni projekte të shkëlqyera dhe të mbyllni marrëveshje të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten dita është e mirë për ndjenjat edhe nëse mund të bini në mendime negative. Në punë nuk do arrini dot të ruani kontrollin mbi gjithçka. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se mund të ketë probleme dhe keqkuptime në minutën e fundit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten yjet flasin për një rikuperim të mirë në dashuri. Në punë është një moment ideal për të nisur projekte të reja. Mund të ndërtoni diçka të veçantë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten yjet nuk flasin për emocione të mëdha të kësaj ditë, ndaj mos prisni gjëra të mëdha nga dashuria. Në punë është më mirë të bëni një pushim për të rimbushur bateritë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten, në dashuri do të mund të përjetoni emocione të forta. Në punë gjithçka është ende e pasigurt, por duhet të përpiqeni të kuptoni se cilin drejtim duhet të merrni. Do të jeni të shkëlqyer për të hequr kënaqësitë e mëdha.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten në dashuri jeni në një fazë rikuperimi me Marsin që ju jep një shtysë të mirë. Në punë duhet të përgatisni një plan sulmi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten është përballë dhe ftesa është të mos bëni panik në dashuri. Në punë nëse jeni në pritje të përgjigjeve do i merrni menjëherë. Ndoshta një rritje e shumëpritur ose një detyrë e re.