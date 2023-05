Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri dëshira për t’u përfshirë është e madhe dhe duhet të përfitoni nga kjo periudhë për të lënë veten të largoheni dhe të deklaroni ndjenjat tuaja. Në punë, vini bast gjithçka për të qenë diplomatë dhe ndërmjetësues.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën, kjo është koha e duhur për të dashuruar dhe për ta lënë veten të dashuroheni. Në punë, nëse ka pasur krizë, duhet kapërcyer me përkushtim dhe vendosmëri.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Fatkeqësisht në dashuri jeni larg partnerit dhe kjo gjë po ndikon negativisht në marrëdhënien tuaj. Në punë është një moment qetësie dhe force. Ju mund t’i tregoni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Më në fund po filloni të shihni dritën në dashuri dhe këto ditë do t’ju japë mundësinë të përjetoni emocione të mëdha. Në punë duhet të vendosni limite dhe të pohoni më shumë veten. Dikush do të përpiqet të vendosë një fole në rrotat tuaja, por ju shkoni drejt në rrugën tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën, dashuria vazhdon në mënyrën më të mirë dhe nëse jeni beqar do të keni mundësinë të takoni dikë të veçantë. Në punë duhet të përkulni kokën dhe të vazhdoni pavarësisht gjithçkaje.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Me hënën e kundërt duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të ketë një ndryshim të mirë në punë jini gati. Ju do të jeni në gjendje të demonstroni se nga çfarë makarona jeni bërë. Do të jeni diplomatë të mëdhenj dhe ky është një bekim i vërtetë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Më mirë do të ishte të ruani qetësinë në dashuri sepse planetët shkaktojnë pak turbullira në çift. Në punë po kaloni një moment të vështirë. Rezultatet nuk duket se do të vijnë kurrë, por duhet të jeni të durueshëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën, qielli flet për lajme të mira në dashuri, por kujdes që të mos bëni gjithmonë të njëjtat gabime. Në punë duhet të ruani qetësinë dhe të jetoni gjithçka me qetësi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kini kujdes në dashuri të mos e ekspozoni shumë veten sepse mund të mos merrni përgjigjen e shpresuar nga i dashuri juaj. Në punë jeni pak në dyshim por shumë shpejt do të gjeni përgjigjet e duhura.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri duhet të jeni shumë të kujdesshëm, veçanërisht nëse jeni të pavendosur mes dy personave. Megjithatë, duke filluar nga kjo e martë, do të kemi ide më të qarta. Në punë është më mirë të mos keni frikë, goditni derisa hekuri është i nxehtë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën në dashuri do të ketë një mënyrë për të përjetuar momente të bukura edhe nëse mund të jeni pak më të diskutueshëm se zakonisht. Një takim i rëndësishëm mund të mungojë në punë por do të ketë një mënyrë për ta riplanifikuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Hëna është në anën tuaj, ndaj mos kini frikë ta lëshoni. Në punë duhet të bëni kujdes me paratë por nga fundi i muajit do të ketë një rikuperim të mirë. Do të dini të arrini gjëra të mëdha dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë. Me pak fjalë, kini besim në cilësitë tuaja.