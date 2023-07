Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo fundjavë do të japë shumë emocione dhe me ardhjen e gushtit do të ketë shumë gjëra të reja në jetën tuaj private. Në punë vazhdoni të punoni fort sepse shumë shpejt do të keni mundësi të bëni një avancim të mirë në karrierë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën mos bini në vorbullën e negativitetit. Keni pasur ditë të vështira por duhet të nxirrni zhavorrin. Në dashuri, besoni instinkteve tuaja dhe në punë vazhdoni në këtë rrugë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju ka ardhur koha të përballeni me problemet pa frikën e humbjes së dashurisë. Në punë ka gjithnjë e më shumë përgjegjësi por mos u shqetësoni. Menaxhoni mirë emocionet tuaja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Lajme të mira vijnë në dashuri si për beqarët ashtu edhe për çiftet. Thjesht duhet të lësh të shkosh. Në punë mos kini frikë nga angazhimet, i keni të gjitha kredencialet për ta bërë atë të madhe. Do të keni mundësi të merrni gjëra të shkëlqyera në çdo fushë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në dashuri shumë gjëra kanë ndryshuar në këtë periudhë por jo domosdoshmërisht në mënyrë negative. Në punë duhet të nxirrni të gjithë grintën tuaj për të përballuar në mënyrën më të mirë përgjegjësitë e reja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju bëni kujdes sepse kjo periudhë është paksa e komplikuar, sidomos në dashuri. Në punë ka mundësi të bukura për t’u kapur në fluturim. Nuk ka problem që është verë dhe jeni nisur për në plazh dhe për në pushime, por duhet të filloni të planifikoni për të ardhmen që tani.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri është një kohë e mrekullueshme dhe në punë vijnë mundësi të bukura, të cilat nëse zgjidhen, do t’ju çojnë larg. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Plus, ka konfirmime të mira në një periudhë të vështirë, siç nuk ju ka ndodhur për një kohë të gjatë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën do filloni të kapërceni vështirësitë e muajit të fundit dhe të ndiheni më mirë si në privat ashtu edhe në punë ku do të mund t’i tregoni të gjithëve vlerën tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do vazhdoni të kënaqeni me dashurinë ashtu siç ju pëlqen dhe shijoni momentin. Ndryshime të rëndësishme do të vijnë në punë por do të jeni të lumtur për to. Mos u trembni nga lajmet, do të shihni që në pamje të pasme do të jeni të kënaqur me këtë ndryshim.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Ju duhet të mësoni të kontrolloni emocionet tuaja dhe jo vetëm të fajësoni të tjerët. Në punë, mendoni me kujdes për atë që dëshironi dhe drejtohuni në këtë drejtim. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën keni qenë pak konfuz kohët e fundit, por duhet të mësoni të menaxhoni emocionet tuaja. Në punë mund të ketë keqkuptime me shefat dhe kolegët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju duhet të ketë shumë lajme këto ditë por më e rëndësishmja është që të mos harroni kurrë atë që jeni në gjendje të bëni. Ju keni të gjitha kredencialet për të arritur gjëra të mëdha në çdo fushë, ndoshta duhet të mësoni të besoni më shumë në veten tuaj dhe në aftësitë tuaja.