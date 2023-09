Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten dëshira juaj për aventura, për të eksploruar horizonte të reja dhe për t’u zhytur në zbulime të reja është në kulmin e saj në këto orë të shtatorit, pasi në këtë ditë niveli juaj i energjisë do të jetë në maksimum. Por e gjithë kjo nuk do të mjaftojë për ta bërë këtë të premte optimale.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten rruga që keni ndërmarrë paraqet disa pengesa, shëndeti është ndoshta sektori më i pasigurt në këtë periudhë të vitit. Mos u shqetësoni, por kujdesuni më mirë për veten. Edhe në dashuri gjërat nuk po shkojnë mirë, përkundrazi ka konflikte brenda çiftit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten aftësia juaj për t’u përshtatur dhe shpirti juaj aventurier duket se ju mungojnë. Ka diçka që ju pengon të jeni iniciativë, niveli juaj i energjisë është relativisht i ulët. Mos u shqetësoni për këtë, fati është në rritje dhe kjo mund të jetë koha e duhur për të ndërmarrë atë hap të guximshëm që keni menduar prej kohësh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten në këtë periudhë gjërat nuk po shkojnë ashtu siç do të dëshironit, por në përgjithësi nuk janë as aq keq, është çështje durimi për të pritur ditë më të mira. Në dashuri ka probleme për të zgjidhur dhe nuk duket se zgjidhjet janë aq afër.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten jo gjithçka po shkon ashtu siç duhet. Ju keni energji të madhe, megjithatë shëndeti juaj mund t’ju bëjë disa mashtrime. Në dashuri gjithçka shkon mirë, në këtë front nuk ka probleme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten ka disa probleme në fushën financiare, këto janë pengesa dhe ngjarje të papritura, megjithatë do arrini të menaxhoni gjithçka në mënyrën më të mirë. Në dashuri ka vend për përmirësim, mund të bëni më shumë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten ju po kaloni një fazë ulje-ngritjesh, por nuk ka asgjë për t’u frikësuar. Qëndroni të qetë dhe qëndroni gjithmonë në rrugën e duhur. Në dashuri mund të ndiheni pak konfuz, por është diçka e përkohshme, qetësia do të kthehet së shpejti. Për sa i përket punës, do t’ju duhet të bëni më shumë përpjekje.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten po kaloni një periudhë me fat, duke lundruar me erën në shpinë. Fryma juaj e aventurës është padyshim e lartë, nuk ka asgjë që mund t’ju ndalojë tani. Puna po ecën shumë mirë. Në dashuri pothuajse çdo gjë del si duhet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten po pyesni veten se përse gjërat nuk po shkojnë ashtu siç do të dëshironit. Jeni të rrëmbyer nga shpirti juaj aventurier, por duhet të jeni të kujdesshëm sepse mund t’i vendosni financat në krizë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten nuk ka stabilitet për ju në këtë moment. Në dashuri gjithçka shkon normalisht, asgjë e jashtëzakonshme, ne kemi rënë paksa në rutinë, ndoshta duhet një tronditje herë pas here për të rigjallëruar marrëdhënien. Për sa i përket punës, gjërat nuk po shkojnë ashtu siç do të dëshironit dhe as financat tuaja nuk janë aq të qëndrueshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ju po shkoni drejt një periudhe ulje-ngritjesh. Niveli i përputhshmërisë me të tjerët është i lartë. Në punë duhet të jeni më të vëmendshëm dhe të përqendruar. Dashuria premton mirë, nuk ka probleme të veçanta në horizont, përkundrazi duhet të kujdeseni për ekuilibrin tuaj të brendshëm.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten aftësia juaj për t’u përshtatur dhe emocionaliteti juaj janë në plan të parë. Fati nuk është në anën tuaj, ju keni pasur prova për këtë, por kjo nuk duhet t’ju dekurajojë. Dashuria po shkon mjaft mirë.