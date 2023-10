Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten në dashuri ka pak pasiguri dhe gjithashtu nervozizëm. Mundohuni të jetoni gjithçka me më shumë qetësi. Në punë prisni disa probleme, sidomos nëse punoni me publikun. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten 5 tetor hëna nuk ju mbështet me vëmendje maksimale në dashuri. Në punë mundohuni të tregoheni më bujarë me kolegët.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten këtë mbrëmje ju shohim pak të dashuruar. Në punë ka gjithmonë shumë angazhime por nuk mungojnë kënaqësitë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë. Përveshni mëngët duhet shumë punë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten në dashuri duhet të ecni përpara dhe të shikoni nga e ardhmja dhe në punë Jupiteri i kundërt nuk ju ndihmon shumë dhe sjell disa vështirësi. Jo çdo gjë po shkon mirë, por gjërat kanë filluar të funksionojnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten kjo ditë është shumë e bukur për ndjenjat që keni lënë pak pas dore së fundmi. Në punë, krijimtaria po rritet. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë. Përveshni mëngët së do këtë shumë punë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten në dashuri ka diçka që nuk funksionon, por duhet të kuptojmë se çfarë. Flisni me partnerin tuaj dhe përpiquni të gjeni një zgjidhje. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini gjëra të mëdha. Kujdes në punë sepse nuk do jetë një ditë shumë e këndshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten ju keni një dëshirë të madhe për të dashur, ndaj lërini emocionet tuaja të rrjedhin. Në punë mund të ketë pengesa të vogla por do arrini t’i kaloni në mënyrën më të mirë të mundshme. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten jeni veçanërisht nervoz, veçanërisht në dashuri. Në punë është më mirë të shtyni vendime të rëndësishme. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten nëse ka dikë që ju pëlqen, hidhuni në të pa shumë mendime. Në punë tregohuni të vendosur në veprimet tuaja dhe të tjerët do ju ndjekin. Në fakt, ju keni karizëm të madh dhe ata që ju rrethojnë do të varen në buzët tuaja. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten dashuria është paksa e pasigurt kohët e fundit dhe nëse jeni ende i lidhur me një person të largët, do t’ju duhet të bëni një zgjedhje. Ka shumë kaos në punë, merrni kohë për të kuptuar se çfarë të bëni. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten është një ditë më shqetësim në dashuri, por do të kalojë. Në punë duhet të riorganizoni gjithçka. Përveshni mëngët dhe gjithçka do të jetë mirë. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten deri në këtë fundjavë do të keni mundësi të përjetoni shumë emocione. Në punë, nëse keni dëshirë të ndryshoni diçka, mund ta bëni së shpejti. Do të shihni që do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe.