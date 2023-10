Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën në dashuri prisni disa momente tensioni për shkak të një Venusi të kundërt. Për punën e mirë për projekte të reja, vazhdoni të hipni në valë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të bjerë në vend dhe do të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën bëni kujdes sepse ka shumë nervozizëm në ajër dhe mund të ndikojë në situatën tuaj sentimentale. Në punë ka shumë stres por duhet të shtrëngoni dhëmbët.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën në dashuri gjithçka shkon mirë dhe yjet ndihmojnë ata që janë në kërkim të një shpirti binjak. Ka pak lodhje në punë por keni arritur rezultate të shkëlqyera. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën në dashuri duhet të qëndroni të qetë dhe të mos bëni zgjedhje të rrezikshme. Ju rrezikoni një histori të gjatë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë. Në punë, vazhdoni të punoni si gjithmonë edhe nëse Jupiteri është kundër jush.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën me hënën e kundërt vëmendje maksimale për çështjet e zemrës. Në punë jeni plot kreativitet por prisni edhe disa pengesa të vogla për të kapërcyer.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën yjet flasin për debate dashurie, por ju duhet të përpiqeni t’i zgjidhni ato. Në punë tregohuni shumë të vëmendshëm ndaj kolegëve, mos u besoni. Ka nga ata që do të përpiqen me çdo kusht të vendosin një çelës në punët tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën me hënën në favorin tuaj do të keni mundësinë të përjetoni emocione të bukura. Në punë tregohuni më të duruar, nuk mund t’i merrni gjithçka menjëherë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Me pak fjalë, përveshni mëngët

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën në dashuri duhet të qëndroni larg polemikave dhe të prisni një kënaqësi të madhe në punë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha dhe të tregoni se nga çfarë jeni krijuar.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën qielli flet për emocione të bukura dashurie, kështu që nuk ka asnjë hezitim për të lënë të shkojë. Në punë gjithçka

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën ka pak pasiguri dhe pavendosmëri si në dashuri ashtu edhe në punë. Kini kujdes nga zgjedhjet e nxituara, merrni pak kohë për të kuptuar se çfarë të bëni. Mos u nxitoni, veçanërisht nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme. Ju rrezikoni të bëni zgjedhje të rrezikshme dhe më pas të pendoheni për to.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën hëna është në shenjën tuaj prandaj e mirë për dashurinë dhe në punë po vijnë projekte të reja dhe stimuluese. Ju mund t’u tregoni kolegëve dhe eprorëve tuaj nga çfarë jeni krijuar. Projektet në çdo fushë janë të mira.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën kushtojini vëmendje çështjeve të zemrës, keni nevojë për më shumë vetëbesim. Në punë vazhdoni me organizimin tuaj obsesiv dhe gjithçka do shkojë mirë. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani portofoli juaj po qan. Më mirë të përveshni mëngët dhe t’i bëni gjërat me kujdes.